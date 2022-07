Jorge Javier Vázquez se aparta temporalmente de la televisión para recuperarse de las secuelas del covid. Así lo ha confirmado él mismo este lunes en Sálvame durante una llamada con María Patiño: "Voy a estar dos semanas fuera de Telecinco".

Sin apenas voz debido a la laringitis que le ha provocado la enfermedad, el presentador de Mediaset ha explicado que durante unas semanas tendrá que guardar reposo absoluto de la voz: "Tengo que parar, inevitablemente (..) Tengo que guardar reposo absoluto de la voz".

No obstante Jorge Javier ha querido restar importancia a la enfermedad y ha asegurado que son secuelas de las que debe recuperarse para poder trabajar: "Estoy perfectamente, pero una de las secuelas del covid es la garganta, la voz. Llevaba un par de días mal, como ya sabéis y, como no me recupero, tengo que parar, pero solamente tengo que tener paciencia. Por lo demás, todo bien". Su compañera María Patiño le ha mostrado todo su apoyo y le ha prometido "cuidar el chiringuito" en su ausencia, animándole a unir este parón con sus vacaciones, para regresar completamente nuevo en septiembre: "¿Ya me estás dando las vacaciones, tan pronto? ¡Qué bien!", contestó el comunicador.

Aunque su deseo es estar presente en la final de Supervivientes, no puede prometer que esto vaya a suceder: "Espero estar para la final pero no puedo avanzar totalmente nada. Quería entrar para dejar claro lo que me pasa, para tranquilizar a la gente porque tengo que estar incomunicado, pero voy a intentar estar para la final del 'reality".