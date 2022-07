Tensa llamada del padre de Yulen Pereira con desprecio a Anabel Pantoja: "Mañana a entrenar"

Yulen Pereira ya está de regreso en España después protagonizar una de las historias más sonadas de la última edición de Supervivientes junto a Anabel Pantoja. El esgrimista y la sobrina de Isabel Pantoja han vivido un cuestionado romance que el pasado jueves se vio interrumpido tras la expulsión del deportista, que a su llegada al plató de Telecinco este martes tuvo que ver las reacciones de sus padres a su paso por el programa. Una vuelta que a tal y como Yulen relató, no está siendo fácil, ya que "no es fácil" marcharte siendo un deportista de élite y volver como el novio de Anabel Pantoja.

Una situación que no ha gustado nada los padres de Yulen, que durante semanas se negaron a aceptar que había algo más entre los supervivientes, cuya voluntad es que retome "cuanto antes" el esgrima. El propio padre de Yulen se lo comunicó durante una tensa llamada telefónica que no dejó indiferente al superviviente: "Me hubiese gustado estar ahí contigo, pero no ha podido ser por diferentes razones", le indicó Manuel Pereira en tono serio ante un pensativo Yulen. "Quiero darte la bienvenida, felicitarte por tu cumple y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, un hijo maravilloso", añadió.

Manuel aprovechó para hablar sobre el futuro profesional de su hijo y dejar clara la postura de ellos, como padre, y en su caso como entrenador, en este sentido: "Desde mañana vamos a prepararnos para la Olimpiada. Eres un deportista de muy alto nivel y quiero que vuelvas a demostrar que eres el mejor. La federación y tu equipo te esta esperando con los brazos abiertos. Quieren que vuelvas y que les vuelvas a liderar para que les lleves a lo más alto", indicó sin hacer mención alguna a Anabel Pantoja frente a un emocionado Yulen que pese a la frialdad de su padre, asintió con la cabeza.

Por su parte, Yulen tranquilizó a su padre, dejando claro que para él no ha cambiado nada y sigue teniendo el mismo sueño y el esgrima es "su vida": "Papá no lo dudes, sé que esto es pasajero. Mi sueño es mi sueño y no ha cambiado. Yulen es Yulen, la esgrima es mi vida y vamos a luchar y llegar hasta la final y más".

Al finalizar la llamada Yulen confesó al presentador que estaba preocupado por las palabras de su padre ya que lleva semana "dándole vueltas a la cabeza" sobre si sus padres se habrían sentido orgullosos con su paso por el reality. Ante su preocupación, Sobera intentó tranquilizarlo: "Si tu padre no ha venido es porque no le gusta este mundo mediático, pero tranquilo porque no ha pasado nada grave ni importante por lo que tengas que preocuparte".