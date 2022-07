Norma Duval, en su mejor momento: "La palabra abuela me parece maravillosa"

Norma Duval está viviendo una de las etapas mejores de su vida. Está feliz porque el pasado 7 de Julio su hijo Yelko y su novia Carmen han tenido una niña a la que van a llamar Valentina. A la que fuera vedette le encanta ejercer de abuela, ya que hace unos años su hijo mayor Marc fue el primero que aumentó la familia al tener a su primer varón. Le pusieron el nombre de Izan, que ya ha cumplido 9 años.

Todo apunta a que la artista y el empresario Matthias Kühn han vuelto a retomar su relación tras romper el pasado mes de marzo después de casi una década. Hace unos días coincidimos en un desfile de Agatha Ruiz de la Prada en Ronda, y me comentó lo bien que se encontraba.

"Estoy muy bien con mucho trabajo, últimamente mucho más activa, y deseando que lleguen las vacaciones y disfrutar de la familia, y ahora mucho más con la nieta. La palabra abuela me parece maravillosa y no sé si será porque yo a la mía la adoraba. Estoy feliz porque mi familia que es lo más importante; están todos bien, mis hijos, y las niñas, y yo muy tranquila, y Matthias y yo nos llevamos muy bien. Lo mismo me ocurre con mi anterior marido José Frade, con el que me llevo muy bien. Es una persona extraordinaria, y después de nuestra separación, la relación ha sido muy buena y al día de hoy somos muy buenos amigos. La pena es que con el padre de mis hijos no ha podido ser porque me hubiera encantado, pero las circunstancias nunca son iguales". Así lo explicó.

El verano lo pasará en su casa de Mallorca. "Estaré unos días, después volveré para hacer unas gestiones que tengo pendientes y después me iré definitivamente. Acudirán mis hijos , mi familia, y eso es lo que me gusta.".