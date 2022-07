La 'milagrosa' recuperación de Ana María Aldón: reaparece en televisión junto a su hija

El regreso televisivo de Ana María Aldón está más cerca de lo que pensábamos. Durante las últimas semanas la diseñadora decidió apartarse de la pequeña pantalla para centrarte en salvar su matrimonio con José Ortega Cano, que atraviesa una grave crisis debido a, entre otras cosas, las desavenencias de esta con Gloria Camila, y en recuperarse de los problemas de salud mental que esto le habría ocasionado. Por este motivo, Ana María decidió abandonar su puesto de trabajo en Viva la vida, por el momento se desconoce si de manera definitiva, y marcharse de la casa familiar que comparte con el diestro para desconectar en la propiedad que poseen en costa Ballena.

Hace unos días Ana María regresó con su marido dispuesta a alejarse de los medios de comunicación, algo que, tal y como hemos comprobado este miércoles, ha durado poco. Durante la emisión del concierto final de Sálvame Mediafest 2022 han comenzado a promocionar la siguiente entrega del programa de Toñi Moreno, Déjate Querer, que se emitirá este sábado en Telecinco. Esta semana contará con la visita de Ana María, en el que será su regreso a televisión dos semanas después de dejar plantado a sus compañeros de Viva la vida.

Fue el 26 de junio cuando Aldón no apareció en su puesto de trabajo en el programa que presenta Emma García, incluso desconectó el móvil para evitar llamadas del equipo, al que ni siquiera contestaba los mensajes. Desde entonces, los rumores sobre los motivos por los que la gaditana no acudió al programa no han dejado de sucederse: algunos indican que la diseñadora se ausentó por prescripción médica, otros en cambio, señalan el final de Viva la vida como la principal razón, ya que Ana María estaría buscando un nuevo programa en el que colaborar.

Un día antes de comenzar a promocionarse el programa Déjate querer que se emitirá este sábado, Ana María fue fotografiada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, lo que parece indicar que su viaje a la capital fue para grabar el programa en los estudios de Mediaset. Una entrevista donde estará acompañada por su hija Gema Aldón, tal y como demuestran las fotografías que corren por las redes en la que aparecen junto a Toñi Moreno.

Hay que recordar que Gema Aldón ha sido una de las voces más críticas contra Gloria Camila y José Ortega Cano, amenazando incluso con hablar sobre sus experiencias en la familia y el daño que habrían hecho a su madre e incluso posicionándose del lado de Rocío Carrasco en su conflicto familiar. Por lo que esta reaparición sería una declaración de intenciones de madre e hija, cuyo futuro en la familia Ortega cada día es más negro.