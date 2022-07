Raquel Mosquera destapa las vergüenzas de Rocío Carrasco: "Quiere mandarme al hospital"

Raquel Mosquera está cansada de la manipulación y las medias verdades que se están vertiendo en la nueva docuserie protagonizada por Rocío Carrasco. La viuda de Pedro Carrasco no está dispuesta a consentir que se digan más mentiras y se manche, ya no solo su nombre, sino el del que fue su marido y por el que va a dar la cara siempre. Así lo ha hecho saber la colaboradora de Viva la vida en su última publicación de Instagram donde denuncias las continuas faltas de respeto de Rocío Carrasco a su fallecido padre: "Jamás faltaría el respeto a mis padres diciendo que sus vidas han sido una gran mentira, aprovechando que ellos están muertos", escribe muy enfadada.

Para Raquel, Rocío tiene una clara intención: desprestigiarla, hundirla y mandarla al hospital: "Pero cuánta maldad, mentira y falsedad...¿estamos locos o qué está ocurriendo?", se pregunta indignada para luego señalar: "Está claro que se me quiere desprestigiar, hundir y mandarme al hospital, pero no os vais a salir con la vuestra ni lo vais a conseguir".

Raquel se reivindica como una mujer luchadora, trabajadora y fuerte pero, sobre todo, "buena hija, hermana, esposa y madre" algo de lo que Rocío no puede presumir: "Hay mucha gente que me escribe porque tienen una enfermedad y yo les transmito fuerza, optimismo, ganas de luchar y amor", escribe sobre sus problemas de salud mental a los que Rocío ha hecho mención en tono irónico en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas.

La viuda de Pedro Carrasco se define como una "una mujer con un par de ovarios muy grandes" y, a diferencia de la hija del exboxeador, "un ejemplo de mujer y de madre", a la que quieren mandar a un hospital "pero no lo van a conseguir": "¡Basta ya! En esta ocasión, si Dios quiere, no me van a tener que ingresar en un hospital, que es lo que, supuestamente, os gustaría. Tengo lo más importante que una persona puede tener para que le dé fuerzas y es que tus hijos te abracen y te digan: ‘Mamá, te quiero’".

Ese cariño de sus hijos es lo que le hace sentir "la mujer más especial del mundo", escribe en una clara referencia la nula relación de Rocío Carrasco con sus hijos Rocío y David a los que sus psicólogos habrían recomendado no visitar: "(El cariño de sus hijos) Me hace sentirme la mujer más especial del mundo y me transmite muchísima fuerza, muchas granas e ilusión en la vida para seguir adelante. Soy transparente, clara y natural como la vida misma".

Concluye la carta agradeciendo el "cariño, respeto y admiración" que le han transmitido sus seguidores durante los últimos años pero especialmente desde que se ha convertido en el blanco de Rocío Carrasco.