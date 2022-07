Ortega Cano, desesperado: Ana María ignora sus súplicas para que no vuelva a la televisión

Ana María Aldón se ha convertido en la mujer más buscada por los medios de comunicación durante las última semanas. Después de que su marido José Ortega Cano interviniese en el programa Ya son las ocho en Telecinco para rogar a su esposa y a su hija Gloria Camila que dejen de hablar de él en televisión, la diseñadora decidió abandonar el domicilio conyugal junto a su hijo y retirarse durante unos días a la casa que el matrimonio posee en costa Ballena. Pese a que el diestro ha puesto todo de su parte para solucionar los problemas con Ana María, esta no parece dispuesta a ceder en ninguna de las peticiones que se le habrían hecho. Entre ellas, reducir su presencia en los medios de comunicación e intentar solucionar los problemas en casa en lugar de exponerlos en un plató de televisión.

Hace tres semanas Ana María Aldón decidió dejar su puesto de trabajo en el programa Viva la vida, según su entorno por prescripción médica, aunque hay otras voces que aseguran que la de Sanlúcar de Barrameda estaría buscando otras opciones en televisión ante el inminente final del programa de Emma García. Unos rumores que cobran fuerza tras descubrir que esta semana será la invitada especial al programa Déjate querer, presentado por Toñi Moreno, donde según palabras de la presentadora durante la gala de este jueves de Supervivientes: "No ha puesto ningún veto y he podido preguntarle lo que he querido".

Toñi cree que Ana María está en "un momento crucial de su vida" en el que tiene que tomar decisiones: "Ha contestado a todo, es un antes y un después en su vida", dijo la presentadora, que avanzó una de las frases que más le impactó de la entrevista: "Yo he llegado hasta aquí por aguantar demasiado. No voy a volver a pasar por lo que he pasado hasta ahora", habría pronunciado Ana María haciendo referencia los problemas de salud mental que vivió en el pasado y que no quiere repetir. "Gracias Ana María por ser tan sincera, por desnudarte y contarnos como te sientes de verdad", dijo una agradecida Toñi.

Una entrevista que sin duda marcará un antes y un después y que según el entorno cercano al matrimonio, José Ortega Cano habría tratado de impedir "por todos los medios". Según cuenta en exclusiva La Razón y ha podido confirmar Libertad digital, el torero intentó que su mujer rechazara la oferta, pero ella hizo "caso omiso" a los ruegos de su marido: "Puso el grito en el cielo", dicen sobre José Ortega Cano, cuyo único deseo es que los problemas familiares se resuelvan en la intimidad.

Los rumores de una posible ruptura no dejan de sucederse y las decisiones de Ana María Aldon no hacen sino alimentarlos. Ortega está preocupado, alicaído y triste, tal y como puede verse en los tensos últimos encuentros que ha tenido con la prensa en la calle, mientras que Ana María, pese a las recomendaciones médicas, ha vuelto a anteponer el dinero a su salud mental.