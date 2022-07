Ana María Aldón reapareció en Déjate querer con Toñi Moreno en plena crisis con Ortega Cano, su marido. Allí explicó cómo se siente tras los últimos acontecimientos y el acoso mediático a su familia, en parte provocado por sus propias palabras en televisión.

Aldón llevaba un mes desaparecida, tiempo que ha aprovechado para someterse a tratamiento psicológico junto a Ortega Cano. "A él no le gusta el enfrentamiento. Está cansado y yo también estoy cansada, estamos cansados todos. Él me pide que no le mencione pero es inevitable mencionarlo", lamentó.

Lo peor vino cuando, ante una pregunta directa de Moreno sobre si había pensado en quitarse la vida, Ana María guardó silencio y asintió. "No lo hice porque mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone. Tengo que seguir luchando, aunque no te guste la vida que tenga. Quiero seguir viviendo y tener ganas de vivir".

Por eso, por las críticas que le llegaron tras sus comentarios familiares y la llamada de Ortega Cano a Ya son las ocho pidiendo orden, decidió irse con el niño sin dar explicación. "No estoy enfadada, estoy triste", dijo, asegurando que todo ha ocurrido por una "acumulación" de cosas, no por nada concreto. "No tengo que decidir qué hago con mi matrimonio sino qué hago con mi vida", dijo dolida a Toñi Moreno.

Aunque aseguró que no ha pensado en separarse, Ana María no despejó precisamente los rumores de crisis marital, sino al contrario: los confirmó. "He reflexionado poco porque a mí la tristeza me bloquea. Es la primera vez que tengo una crisis y que tomo una decisión. Primero quiero recuperarme y luego lo que venga, no sé qué voy a hacer con mi vida".

"Si pretendo encontrar a otra persona ya voy mal, porque a él no lo voy a cambiar. En esa casa mi marido no me ha tratado mal nunca, las cosas como son, que he sentido poco calor por parte de su entorno sí. Pero en mi casa no va a cambiar nada. No le exijo que me demuestre que me quiere, lo que le pido es lo que sería normal, que me respete".

Tras asegurar que ha "aguantado mucho", y apuntando a los medios y otros miembros de su familia, sugirió que no va a permitir más humillaciones. Humillaciones que su marido no tendría que haber consentido "Ha llegado un momento que no puedo más. Los límites tendría que haberlos puesto él y decir 'esta es mi mujer y la respetáis os guste más o menos’".

"Han pasado cosas que bajo ningún concepto voy a permitir que pasen más, no se lo voy a permitir a nadie, eso lo tengo muy claro. Que me humillen y lo permitan, sí, faltas de respeto... Un matrimonio son dos, de toda la vida, y mi matrimonio ha consentido muchas cosas del ámbito familiar"