Cristina Pedroche fue una de las invitadas que asistió a la gala que cada año celebra la revista Elle Gourmet y en esta ocasión en calidad de premiada, como Icono Healthy. "Estoy muy contenta, después de tantas críticas me hace mucha ilusión. Lo único que hago es quererme, cuidarme con deporte, comida saludable, y así también estoy de bien por dentro y por fuera". De esa manera tan clara lo contó.

La presentadora lució un escote espectacular y escogió un mono azul de paillettes y pantalón corto que no le podía sentar mejor, al estar tan morena. Y como ella misma me confesó, ya está pensando en las vacaciones. "Nos escaparemos lejos, el pasado año nos quedamos en España por la pandemia. Hay que descansar porque en septiembre tenemos que arrancar, porque hay mucho que hacer".

Pedroche, con Carlos Pérez Gimeno y Begoña Villacís | Archivo

No le gusta mucho que le pregunten por el tema de tener hijos. "Siempre me hacen la misma pregunta, es muy delicada, porque yo tengo compañeras a las que también se lo hacen y alguna no los tiene porque no puede, y no lo pasa bien", dice. "A mi no me preocupa y a David tampoco, yo lo que quiero es ser cada día mejor persona, mejor mujer, mejor marida (risas), mejor presentadora, pero madre todavía no me lo he planteado. No lo descarto, pero creo que tener hijos, no me va a hacer ser más feliz. Si lo tengo mi vida será de otra manera y lo disfrutaré muchísimo.

En el transcurso de la conversación apreció Begoña Villacís, le comentó que en persona todavía parecía más joven, y Crisitna le respondió que hay gente que cree que su marido David Muñoz, es más joven que ella. Así lo contó entre risas.