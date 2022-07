El toma y daca de Kiko Matamoros y Mercedes Milá que amenaza con detonar Telecinco

Tras su experiencia en Supervivientes, Kiko Matamoros está ya en España dispuesto a seguir dando guerra. Su nueva batalla la ha entablado con la periodista Mercedes Milá, que hace unas semanas aseguró que el colaborador de Sálvame le "revolvía las tripas" por "chulesco, prepotente y vanidoso", entre otras lindezas.

Matamoros, una vez de regreso y dispuesto a ajustar cuentas, aseguró en Sálvame Deluxe que sabe cosas de Mercedes Milá que podrían perjudicar a la que fuera presentadora de Gran Hermano. "Es su opinión y la respeto. Es una profesional contrastada del medio, pero podría contar públicamente cosas que conozco de ella que a lo mejor modificaban un poco la imagen que tiene, y no lo voy a hacer".

Milá, a su vez, ya ha contestado a Matamoros asegurando en su estilo habitual que "se la sopla" lo que diga el colaborador. Lo que a su vez ha generado este lunes una nueva reacción de la pareja de Marta López Álamo.

"Me parece una expresión malsonante e impropia de una señora con su trayectoria profesional. Ella no ha tenido un comportamiento ejemplar en los platós y creo que no ha sabido asimilar que el tiempo pasa para todos... Hay una cosa que te viene muy bien, Mercedes: ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’, y eso es lo que te encaja, guapa".