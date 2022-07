Laura Ponte pierde la visión de un ojo y está a la espera de un trasplante

Malos momentos para Laura Ponte. La modelo y diseñadora sufrió hace un mes la perforación de la córnea de uno de sus ojos, lo que le obligó a ser intervenida quirúrgicamente.

No obstante, el problema se ha intensificado y Laura Ponte, de 48 años, ha perdido completamente la visión en ese ojo. Tal y como ha explicado a El Español, está esperando a que se le practique un trasplante.

Laura Ponte se muestra optimista y asegura que "hay cosas mucho peores, la verdad". Le queda un verano de reposo y vida tranquila para poder superar el trance de salud.

La lesión de Laura Ponte puede ser producto o no de una infección y se produce en la capa que comunica el exterior con el interior del ojo. La operación tendrá que esperar unos meses para poder realizarse correctamente.

Ponte asegura al diario: "Me imagino que recuperaré la visión. Claro, si va todo bien, me imagino... Los médicos me han dicho que en cuatro o seis meses. Primero hubo una operación para salvar el agujero que se me hizo en la córnea, luego el trasplante, que es lo que estoy esperando".

De momento y pese a esta necesidad de frenar el ritmo, Laura Ponte sigue enfrascada en multitud de proyectos profesionales. Separada hace seis años de Beltrán Gómez Acebo, y siempre discreta con su vida privada, la última relación conocida de Laura es con el músico Álvaro Naive.