Las vacaciones en familia de Paula Echevarría

Paula Echevarría y Miguel Torres ya están de vacaciones, según me contó la actriz unos días antes de hacer las maletas, las pasaran entre Marbella y Asturias.

"Este año hemos tenido un montón de bodas que, por la pandemia, se tuvieron que cancelar", y al preguntarle por la suya, entre risas su respuesta fue muy clara: "Esa para nada, somos dos y lo hemos vivido. Lo que sí te puedo decir es que estamos encantados con el niño. Se me cae la baba, para mí no hay un crio más guapo, y Daniela ya está muy mayor".

"Va a cumplir el próximo mes 14 años -contó- está enorme y muy guapa, Todavía no pide salir por la noche, tiene su pandilla. Ella misma dice que es de pueblo y allí es donde lo pasa bien, y tiene sus amigos, y ya se fija, como el lógico. A todos nos ha pasado". Así lo comentó.

Con Paula Echevarría | Archivo

Al preguntarle por proyectos profesionales, va a seguir como miembro del jurado de Got Talent. "Estoy muy feliz, y lo que me queda, porque tenemos las galas hasta diciembre. Me gusta hacer esto, porque yo siempre he estado en la otra parte. Yo me he presentado a miles de castings, y es una manera de entender los dos papeles. Es cierto que cuando me elegían no pensaba que era la mejor, pero cuando no me elegían, tampoco pensaba que era la peor. Con respecto a la interpretación, está todavía por cerrar, ya lo contaré".