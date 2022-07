El rumor lleva sonando meses, alimentado sobre todo por la propia Ana María Aldón. Pero la tarde del lunes el colaborador Kiko Hernández anunció que el matrimonio de José Ortega Cano ya está roto.

Señalando como fuente "un familiar de Ortega Cano", Kiko Hernandez dio la que se convertiría fácilmente en la noticia del verano: José Ortega Cano y Ana María Aldón se separan. "Desde hace semanas, la familia sabemos que están separados", dijo la fuente del colaborador.

"Es tan fresco que ocurrió ayer, lunes 28 de julio, una fecha muy importante para este país. Me llaman unos amigos, tengo que ir al aeropuerto a buscarles, llego a las 5 de la tarde de mi casa, tengo que ir a comer y llamo a mi restaurante favorito", comenzó relatando Kiko Hernández.

"Llego con mis hijas mis amigos, entro y está totalmente vacío, menos dos personas que estaban en la barra del bar, que se me quedan mirando. Me siento, empiezo a comer y se me acerca alguien que me dice: ‘esta persona es del circulo cercano a Ortega Cano".

Lo que le contó a continuación no hace más que confirmar la situación que todo el mundo se esperaba: "Me dice que hay una guerra pero bestial, está claro que están pasando cosas, pero están pasando más de lo que nosotros pensábamos. Sé lo que está pasando dentro de esa casa de Fuente del Fresno, pero esto va a traer cola. Quien me lo ha contado es familiar es Ortega Cano. Todo se puede tapar un tiempo, pero no toda la vida".

La fuente de Kiko Hernández aseguró que "hay una guerra entre las dos, brutal y están a hostia limpia".