Marisa Jara, más feliz que nunca en su papel de madre

Marisa Jara está viviendo el momento más feliz de su vida por varios motivos: su maternidad, su matrimonio y por haber superado afortunadamente.

"Estoy muy feliz porque estoy disfrutando mucho del papel de mi vida, que es el de madre, que es el que siempre he querido tener. Además, estoy recuperada por completo y todo olvidado, aparte yo soy una persona muy positiva y me gusta mirar al frente, no mirar en el pasado".

"Ahora disfrutando de nuestras casas -continúa Marisa Jara- porque estamos viviendo entre Sevilla y Madrid, y a Miguel, mi marido y a mí la llegada de nuestro hijo Tomás nos ha llenado de felicidad. Sin lugar a dudas, es la mejor etapa de mi vida".

"De trabajo muy bien, porque sigo siendo imagen de diferentes marcas, tanto de ropa como de cosmética. No puedo pedir más. El verano tranquilo, iremos unos días a Ibiza, y también a Marbella, además el niño todavía es muy pequeño, y preferimos estar así, y pendientes de la decoración de la casa de Sevilla", aseguró Marisa Jara.