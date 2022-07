Patricia Pardo y Christian Gálvez, por primera vez juntos en un plató: "Sí cari, ¿no se nota?"

Patricia Pardo y Christian Gálvez son la viva imagen de la felicidad desde que su relación salió a la luz pública el pasado mes de febrero. La pareja no se oculta, afianza a pasos agigantados su noviazgo y tras confirmarse que el presentador ha vendido la casa que compartió con Almudena Cid durante más de una década, todo apunta a que se habría mudado al piso que su novia posee al norte de la capital. Sin embargo, ambos prefieren vivir su historia de amor al margen del foco mediático y son contadas las ocasiones en las que les hemos podido ver juntos.

De hecho, no habían coincidido en un plató desde que se enamoraron, pero este martes Christian ha visitado el El programa del verano para promocionar Esta noche gano yo - concurso que presenta con Carolina Cerezuela y que se estrena esta noche en Telecinco - y se ha producido la imagen más esperada. La pareja del momento junta por primera vez en un plató de televisión.

Sentados uno al lado del otro después de que Patricia Pardo le hiciese un gesto a su novio con la mano que Joaquín Prat desveló en tono jocoso, la gallega y el mostoleño se han mostrado visiblemente nerviosos, intercambiando miradas cómplices y sonrisas tímidas al ser conscientes de que todas las miradas estaban puestos en ellos. "Una imagen vale más que mil palabras" apuntaba el hijo de Joaquín Prat con una sonrisa señalando a la pareja.

Y, dando naturalidad a la situación, Christian no ha dudado en bromear con el presentador después de que éste en la sección de actualidad del programa preguntase con sorna a su compañera quién le regaba las plantas. "Vengo de regar las plantas, las suyas y las mías. Qué pena que tú no tienes quien te las riegue", ha exclamado el ex de Almudena Cid con una gran sonrisa, asegurando que su sistema de riego era "manual que siempre funciona mejor" y añadiendo que luego le hablaría de su "churrimanguera" ante una incómoda Patricia que parecía no saber donde meterse.

Unos minutos en los que tanto Joaquín como los colaboradores han preguntado a Christian y a Carolina por su nuevo programa, sobre el que la gallega no ha hecho ninguna cuestión porque, como ha confesado, "yo ya me lo sé todo y no digo nada que luego me regaña".

Siempre tan directo, Lequio no ha dudado en preguntar a los presentadores si era la primera vez que coincidían en un plató, consiguiendo arrancar una sonrisa a Patricia, que espontánea respondía con un escueto "pues sí cari, ¿no se nota?". Un momentazo televisivo que rápidamente ha revolucionado las redes sociales, que se han llenado de comentarios sobre la periodista y el escritor que atraviesan por el momento más dulce de su relación.