La reacción de Pedro Almodóvar al enterarse de que Belén Esteban le recortó de su foto con Rosalía

Retomando poco a poco la normalidad tras romperse la tibia y el peroné en directo el pasado mes de abril, Belén Esteban no solo ha vuelto a Sálvame con la misma frescura y naturalidad de siempre, sino que ya comienza a disfrutar de los planes de ocio y las salidas sociales que aparcó tras la grave lesión que la hundió anímicamente.

Así, una de sus primeras apariciones públicas se produjo la semana pasada en el multitudinario concierto que Rosalía ofreció en Madrid. Gran amiga de la cantante, la 'princesa del pueblo' se dejó ver de lo más sonriente y, caminando con ayuda de una muleta, no dudó en visitar el backstage tras la actuación para felicitar personalmente a la 'Motomami'.

Un momento que Belén quiso compartir con sus seguidores, publicando en su Instagram una galería de imágenes con diferentes famosos. Pero si algo llamó la atención fue que ni corta ni perezosa, y para tener una fotografía a solas con Rosalía, la ex de Jesulín recortó a la persona que salía a su lado, que no era otra que el mismísimo Pedro Almodóvar, desatando una ola de memes en redes sociales.

Un asunto que alcanzó tal magnitud que Belén se vio 'obligada' a aclarar que estaba orgullosa de posar con el director, publicando poco después la fotografía original en la que se la ve la mar de sonriente entre Rosalía y Almodóvar.

Pero, ¿qué le pareció al manchego que la colaboradora de Sálvame le recortase en una fotografía? Por sorprendente que parezca, no tenía ni idea y, al enterarse del tema por nosotros, ha reaccionado con verdadera sorpresa: "No sé de qué me estás hablando, hija mía. No me des la vara, mujer, no vi lo de la fotografía", ha asegurado cortante, sin dedicar una sola palabra a Belén.