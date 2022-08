La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó la próxima noticia en torno a la pareja formada por Enrique Ponce y Ana Soria: ambos se van a dar sí quiero" antes de que finalice el año.

El torero y la estudiante de derecho, que hace dos años monopolizaron la información del corazón una vez se descubrió su romance, adoptaron un perfil mucho más bajo en los medios una vez Ponce tuvo que afrontar las dificultades de su divorcio con Paloma Cuevas.

Precisamente, la empresaria ha creado polémica esta semana con su supuesto romance con Luis Miguel, amigo del matrimonio en sus mejores tiempos.

"Lo raro es que no se hayan casado todavía. Con todo lo que supuso lo de Ana Soria y el exhibicionismo de ese verano, que fueron ellos, a mí me extraña que no se hayan casado tras haberse divorciado", dijo la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico.

La pareja ha adquirido ya un chalet en Almería que se adapta perfectamente a sus necesidades, y de hecho -así lo reveló el periodista Daniel Carande en esRadio- "el cincuenta por ciento está a nombre de Ana". La misma Ana Soria que, no obstante, "todavía no conoce a las niñas" de Enrique Ponce con Paloma Cuevas.

El pronóstico, no obstante, es que el evento "no será un bodón", dado que ambos -Enrique y Ana- hacen vida retirada y él "se ha retirado de la vida social donde iba a antes, ni Starlite o cenas. Hace tres años que no le vemos en ningún sarao", dijo Cortázar.

La boda, no obstante, tendrá que ser por lo civil y amo lo religioso, dado que -tal y como recuerda Socialité- Ponce solo tiene el divorcio de Paloma Cuevas, pero no la anulación religiosa.