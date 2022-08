Chayo Mohedano hace un vídeo en la ducha para demostrar que Rocío Carrasco le "resbala"

No contenta con romper con su prima asegurando "no conocerla", Chayo Mohedano vuelve a contestar a Rocío Carrasco con una provocadora imagen en la ducha simbolizando cuanto le "resbala" lo que puedan decir de ella.

Cansada de que Rocío Carrasco medre a costa de insultar a su familia en la serie que ella misma llama "docufake", Chayo Mohedano se pone en remojo para representar la idea de que ya le da igual lo que La Fábrica de la Tele y Rociíto puedan responder.

Su marido ha ganado a la productora, al fin y al cabo, su largamente demorada demanda por invadir su privacidad, y lo que está por venir este otoño con la operación Deluxe parece seguir el mismo camino: el hundimiento de la productora de Sálvame y sus principales responsables.

Lo que encendió especialmente a Chayo fue todo lo relacionado con u participación en el último concierto de Rocío Jurado y las mentiras que le contó Rocío Carrasco. "Tengo que recordar cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en el especial. Sus palabras fueron: Prima, si te crees esto es que no me conoces. Pues no, no te conozco, al tiempo has reconocido que era verdad".

"Fíjate si ha tenido que revolverle las entrañas todos estos años. Uno, porque siempre defendió que ella fue quien no quería lo de TVE; y, dos, ahí quedará para la historia... No solo esa vez, sino todas las veces que canté con mi tía, ya que soy la persona que más ha cantado con ella y sin cobrar", dijo a modo de colofón.