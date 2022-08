Decepción entre las amigas de Ana María Aldón: "Anda y que te vayan dando"

La situación del matrimonio entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue generando debate debido a su ambigüedad. Mientras el torero asegura que no hay crisis en la pareja y que sigue muy enamorado de su mujer, lo cierto es que los movimientos de su mujer parecen confirmar todo lo contrario. Esta semana la diseñadora regresó de Costa Ballena a Madrid, a su vez, él dejaba la casa familiar en la capital para desplazarse al domicilio vacacional, algo que ha hecho saltar de nuevo las alarmas.

Unas de las primeras en reaccionar han sido las hermanas Campos que durante los últimos meses han presumido de tener una gran amistad con su antigua compañera de plató. Las hijas de María Teresa Campos han estado al lado de Ana María en estos difíciles momentos sin embargo en las últimas semanas la relación entre ellas se ha enfriado: "He dado mucho la cara por Ana María", explicó este miércoles Terelu en Sálvame, donde se mostró decepcionada por la actitud de Ana María. "Vi a una mujer que reclamaba vivir la vida feliz junto a la persona que quiere, su marido. Quiero estar a su lado, pero no entiendo nada", añadió sobre los últimos movimientos de la diseñadora, que se muestra ambigua en cada una de sus apariciones televisivas.

"Veo que Ana María sigue yendo a los platós, en uno dice una cosa y en otro otra. Al final, me ha vuelto 'majarona', quiero estar a su lado, pero no entiendo nada", continuó la presentadora de Telecinco pidiendo al matrimonio que si tan bien están, salgan juntos frentes a la cámaras para callar los rumores: "¿Por qué no salen ustedes a dar un paseo? Y nos callan la boca (…) La he defendido y al final me he encontrado sola".

Una decepción a la que también se sumó su hermana Carmen, quién desveló que durante la última entrevista a Gema Aldón en el Deluxe envió un mensaje a Ana María para tranquilizarla y asegurarle que cuidaría de su hija: "Le dije que no se preocupase". Un mensaje que no tuvo respuesta: "¿Ni gracias? ¿Después de todo? Anda y que te vayan dando".