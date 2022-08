Los desconcertantes audios del padre de Yulen Pereira: "Ha nacido una estrella"

El paso de Yulen Peireira por Supervivientes no solo será recordado por su apasionado romance con Anabel Pantoja sino también por el descubrimiento de dos nuevas estrellas televisivas: sus padres, Arelys y Manuel. Desde el comienzo del concurso, los padres del esgrimista se han convertido en dos jugosos personajes que ya suenan para los próximos realities de la cadena. En el caso de Arelys, en los próximos días se podría anunciar su fichaje para Pesadilla en El Paraíso, la nueva versión de La Granja que prepara Telecinco, y Manuel Pereira ya se postula como concursante de la próxima edición de Supervivientes.

Sus polémicos comentarios sobre Anabel Pantoja, su descaro frente a las cámaras y su ironía ha hecho que la cadena de Mediaset esté interesada en mantenerlos en su plantilla. Por ese motivo, este jueves el programa Sálvame intentó ponerse en contacto con Manuel Pereira para que acudiera al programa para analizar los primeros días de su hijo junto a su pareja tras su regreso de Honduras.

Aunque declinó la propuesta del programa, mandó unos "desconcertantes" audios que se pudieron escuchar en directo: "No me niego a decir una cosa puntual. Por ejemplo, si estoy vestido de zorro puedo decir cosas que sin las mascaras nunca las haría. Si vas vestido de zorro es una caballero con mucho honor que busca la sinceridad. Puedo poner la espada en la garganta de alguien y decir: ‘Di la verdad’", dijo cuando le preguntaron por la relación de su hijo con Anabel.

Según la presentadora Terelu Campos, la idea del entrenador es ir al programa "a hacer actuaciones" aunque no quiere hablar ni de su hijo ni de la sobrina de Isabel Pantoja, para no perjudicar su relación": "No podría volver a mirar a la cara a mi hijo, parecería que me estoy aprovechando y no". No obstante, en el siguiente audio vuelve a ofrecerse: "No me hace falta, preferiría no cobrar hoy y hacer la actuación".

Tras escuchar los audios, Kiko Matamoros vaticinó el nacimiento "de una nueva estrella" televisiva: "Creo que estamos de enhorabuena. Es bonito que la gente tenga esta iniciativa artística, ha diseñado ya un perfil de colaborador en Sálvame que creo que nos hace mucha falta". Terelu por su parte añadió: "Recibo un audio así y apago el móvil porque me da miedo".