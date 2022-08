La verdad sobre el supuesto incidente de Amador Mohedano en su visita al museo de Rocío Jurado

La inauguración del centro de interpretación de Rocío Jurado en Chipiona supuso un duro mazazo para Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado, que durante años trabajó muy duro para la apertura del mismo, vio como otros, especialmente su sobrina Rocío Carrasco y el alcalde de Chipiona Luis Mario Aparcero, se llevaban los vítores y los aplausos en un baño de masas al que no acudió ningún miembro de la familia Mohedano. Semanas después de aquello, y pese a su negativa inicial, Amador Mohedano visitó las instalaciones el pasado viernes acompañado de un conocido youtuber con el que graba su propia docuserie para dar respuesta a la que actualmente protagoniza su sobrina, En el nombre de Rocío.

Según detalla Andalucía Rosa y ha recogido María Patiño en el programa Sálvame, los dos compraron la entrada "como cualquier visitante", pero algo ocurrió en el interior. "Acudió el viernes 19 de julio y lo hace como cualquier persona, compró su entrada y accedió a las instalaciones", escribe la periodista afín a Rocío Carrasco, en el citado medio andaluz. Una vez dentro, Amador habría protagonizado un tenso rifirrafe con una mujer que también visitaba las instalaciones: "Una señora tiene un encontronazo con él, intercambian una serie de palabras. Sucede dentro del mismo museo. Parece que ser que sí son palabras mal sonantes. Fue ruidoso y llamó la atención de varias personas". No obstante, evitan dar detalles sobre el desencadenante de esta incómoda situación.

Durante la visita a las instalaciones, Amador estuvo acompañado por el youtuber Juanjo Vlog, cuya versión de los hechos es muy distinta a la ofrecida por Andalucía Rosa. Según el creador de contenido estos hechos no tuvieron lugar tal y como se han contado: "Esta gente no tiene temas y no tienen otra cosa que hablar de Amador y de mí (…) A Amador la gente le aplaudía y le pedía fotos. No podíamos ni anda por el museo por el cariño que le daban. Todos estaban con Amador. Que no vendan que la gente no quiere a Amador y a la familia Mohedano porque no es lo que viví yo", dice en un vídeo de Youtube.

Y aclara: "Podría tomar medidas legales contra la gente que se ha inventado esto. No hay ni una sola prueba de lo que se ha contado. No han acertado ni en lo de las entradas, Amador no pagó nada, lo pagamos la gente del canal"