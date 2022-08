Gloria Camila toma una drástica decisión en plena guerra contra Ana María Aldón

El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón atraviesa un momento crítico y cada vez son más personas del entorno de la pareja que apuntan a que la ruptura podría ser anunciada en las próximas semanas. La última en hablar públicamente fue Gema Aldón, hija de la diseñadora, quién criticó durante a Gloria Camila Ortega, a la que señala como una de las culpables de los problemas de salud que sufre su madre. Por su parte la hija de Ortega, no está dispuesta a tolerar más ataques y mentiras sobre su familia, motivo por el que ha decidido cortar el vínculo con Ana María en las plataformas digitales.

En las últimas horas Gloria Camila ha tomado la drástica decisión de dejar de seguir en redes sociales a la mujer de su padre, de este modo no tendrá que ver sus publicaciones en su perfil. Y es que pese a que durante años se han respetado por el bienestar del torero, todo ha terminado estallando por aires después de que Ana María hiciese públicos los problemas que estaba viviendo el matrimonio. Unas declaraciones que Gloria Camila no entiende que se hagan en un medio público, ya que ella es partidaria de resolver los conflictos en la intimidad de su hogar.

Desde hace meses que tampoco mantiene contacto con la hija de Ana María, con la que durante años tuvo una gran amistad. Después de las críticas de Gloria Camila al desfile de la mujer de su padre en la Sálvame Fashion Week, Gema Aldón le envió un duro mensaje de Whatsapp que terminó por dinamitar la relación entre ambas: "Sinvergüenza. Ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, les hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre. Que lo único que ha hecho estos diez años ha sido ayudarte en todo, hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre, yo misma me voy a encargar de cerrártela", rezaba el mensaje por el que Gloria decidió bloquear a Gema en todas las redes sociales.

Unos movimientos que, sin duda, evidencian que la relación entre la colaboradora de Ya es verano y su madrastra está completamente rota.