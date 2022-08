Letizia alimenta la imagen más codiciada todos los veranos: la reina en bikini

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Yésica Sánchez, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para tratar los temas más codiciados de la actualidad rosa, centrados en la aparición por sorpresa de Letizia Ortiz, la reina emérita Sofía de Grecia así como la princesa Leonor y la infanta Sofía, paseando por un mercadillo de Mallorca con un atuendo veraniego de lo más comentado… sobre todo en el caso de la Reina.

De lo más comentado pero no para todos los gustos, porque tal y como se aseveró en esRadio, puedo que en el caso concreto de Letizia se excediera con la minifalda. Tanto que es posible que alguna imagen de los fotógrafos muestra más de lo debido, dada la escasa longitud de la prenda. Letizia quiso dar imagen juvenil y presumir de las bien torneadas y trabajadas piernas que posee -además del trabajado broceado-, pero el mini-vestido resultó excesivo para algunos.

"Está estupenda, pero competir con sus hijas es absurdo, tiene lo que se llama juventud y ante eso poco se puede hacer", opinó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar. "No es que por ser reina tengas que ir vestida de determinada manera en un acto privado, pero un golpe de aire, sabiendo que hay fotógrafos -o agacharse a atacarse la alpargata-; cualquier tiro de cámara te saca una foto que no es muy apropiada. Solo por no correr ese riesgo está fuera de lugar", contó al respecto de la minifalda.

Una necesidad de crear "polémicas" y que se hable de su estilismo que, a juicio de la periodista Paloma Barrientos, Letizia y la institución simplemente no necesitaban. "Tal y como está la Jefatura del Estado y cómo se mira cualquier cosa con lupa para justificar que haya otra forma de Jefatura, es una frivolidad y qué necesidad cuando ya se está criticando que el Rey navega, que la Reina Sofía vive en Marivent…. Haz una salida familiar con cuatro palmos más de falda, no hay más".

"El mensaje es que tiene las piernas más bonitas", zanjó Cortázar, ambas en la misma línea. "Es llamar la atención por algo absurdo: ella está estupenda se ponga como se ponga".

Un razonamiento que derivó en otra cuestión, cuál sería la instantánea más codiciada de Letizia en este verano, en cualquier verano: esa imagen sería sin lugar a dudas la Reina en bikini, luciendo esa trabajada fisonomía y su recién estrenado bronceado.

"El hito lo tiene Juan Carlos, que le hemos visto tomando el sol en pelota picada. Solo se atrevió a publicarlo una revista italiana. Yo creo que si ahora hubiera una foto así en España sí se publicaría", dijo Cortázar al respecto de la imagen hipotética de la Reina en bikini.