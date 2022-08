Carla Pereyra y Simeone: de su primer encuentro a lo que tuvo que hacer para conquistarle

Carla Pereyera fue la protagonista de la última entrega de Mujeres al poder, el programa de entrevistas de Cuatro con Carme Chaparrro al mando. La periodista pasó un día con la modelo, empresaria inmobiliaria y mujer de Diego Simeone, que llegó a España hace más de una década para continuar con su carrera en las pasarelas cuando el entrenador del Atlético de Madrid se cruzó en su camino.

La argentina abandonó Paraná y probó suerte en Milán, se convirtió en marchante de arte en Nueva York y terminó mudándose a Madrid conmovida por "Mi soledad y yo", la canción de Alejandro Sanz que menciona la capital española. Y fue en Madrid, una noche en un restaurante, donde conoció al amor de su vida. "Yo iba al baño y me siguió. Era muy forofa del Atleti y sabía perfectamente quién era", relató. Cuando salió del aseo y vio a Simeone, no dudó en felicitarle por su actuación en el club colchonero, pero él la estaba esperando a ella.

Al darse cuenta de que el Cholo estaba interesado en ella, la reacción de Carla fue de sorpresa. "Soy de Paraná, soy argentina. No me hagas el cuento", bromeó. Enseguida surgió la chispa entre ambos y descubrieron que tenían muchas cosas en común. De su amor nacieron dos niñas, Francesca y Valentina, que hicieron inmensamente felices a los tres hijos mayores que Simeone tuvo con Carolina Baldini.

La vida de Carla cambió por completo cuando Diego entró en su vida, tanto en lo laboral como en lo personal. A pesar de ser modelo, no le gustaba hacer ejercicio, pero confiesa que tras conocer a su marido, el deporte le cambió la vida. "Hago deporte a diario hace seis años gracias a mi entrenadora personal, pero antes no hacía nada".

Cuando comenzó a salir con Simeone y llevaban cuatro meses juntos, el exfutbolista la animó a salir a correr juntos. "Me puse mis mallas y cuando le vi corriendo pensé ‘yo con este no llego ni a la esquina’. Así fue consciente Carla de la exigencia de Simeone por el físico y su amor por el deporte. "Al segundo día vi que no le seguía el ritmo y le dije a mi entrenadora: ‘tengo que empezar a correr porque sino no puedo quedar más con este tío’", bromeó sobre el comienzo de su relación. "Ahora le reto y le gano, es que son 33 años contra 50", dijo entre risas.

Como ya ha desvelado la modelo en alguna ocasión, su primera cita tuvo lugar en un céntrico cine de Madrid en una tarde de lluvia y desde entonces, se han vuelto inseparables. La pareja comenzó a salir en 2014 y se casaron por lo civil en 2019 en dos ceremonias. La primera se celebró en Buenos Aires y estuvieron acompañados de un reducido número de personas entre los que se encontraban los familiares más cercanos. La segunda fue una fiesta de ensueño en la Toscana italiana.