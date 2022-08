Ortega Cano vive uno de los veranos más complicados de su vida: mientras él y su mujer tratan de recomponer su matrimonio pasando unos días juntos en costa Ballena, desde Sálvame no dejan de perseguir al matrimonio y de ofrecer testimonios que complican esa reconciliación. Hace unos días el torero protagonizó un tenso encontronazo con un reportero del programa de Telecinco al que suplicó que le dejasen en paz, una dura escena que esta semana se ha repetido cuando una vecina del matrimonio decidió aparecer en el programa y calificó a Ana María de "mujer aprovechada".

Según esta vecina 'traidora', Ortega Cano es "un hombre educadísimo" al contrario que su mujer a la que "no quieren ni ver el resto de vecinos": No pagan la comunidad. Recibos atrasados. Al menos deben unos pocos meses (...). Aún así, Ortega es una bellísima persona. Pero aquí nadie se atreve a decirle nada a Ortega por que es un gran torero", continuó frente a los micrófonos del programa sin que nadie le pusiese freno. "Él tiene la culpa de todo este culebrón porque nunca jamás tendría que haberse ido con esa mujer. Ha metido la pata. Y yo con Ana María no puedo. Con la gente que tiene tan malas ideas no puedo. Ella ya tiene su exclusiva hecha, pero le han prohibido hablar a la cateta esta", sentenció.

Fue entonces cuando las cámaras se percataron de la presencia del propio Ortega Cano que salió a la puerta de su casa vacacional para poner fin al show: "Buenas tardes, por decir algo, porque me parece de tan poca vergüenza... Ustedes aquí irrumpiendo, ahora en estas horas que está la gente en sus casas. Diciendo barbaridades, buscando ahí gente. ¿Esto qué es? Ustedes no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Ustedes los primeros y el resto los demás", gritó dirigiéndose al programa de La fábrica de la tele.

Minutos más tarde el reportero Omar Suárez dio su versión sobre lo que había ocurrido con el torero y su reacción al ver a su vecina en televisión: "Está muy enfadado, debe ser porque está la vecina hablando. Gran parte del cabreo de Ortega ha sido por lo que estaba diciendo ella, aunque tenemos que decir que nosotros no hemos buscado este testimonio, se puso en contacto ella con el programa".