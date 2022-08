Rocío Carrasco desvela la "inesperada" reacción de su tía Gloria a días de fallecer su madre

Llega este viernes el capítulo más duro de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. Un episodio centrado en los últimos días de vida de Rocío Jurado, marcados por el deseo de vivir pero también por el avance de un cáncer que ya era imparable y que se llevó la vida de una de las artistas más importantes de nuestro país. "Durante los últimos días en Houston ella se desmorona y su deseo era regresar a España. No quería morir fuera de su casa", recuerda su hija en la novena entrega de la docuserie que se emite cada semana en MiTele plus.

Para el traslado de Rocío Jurado a nuestro país, la familia contó con la ayuda de Ángel Nieto, amigo íntimo de la cantante, que se puso en contacto con Francisco Hernando, el Pocero que medicalizó su avión privado y lo mandó a Houston: "Hoy desgraciadamente ninguno de los dos está aquí pero yo creo que no tendré vida para agradecer lo que hicieron porque sin ellos ella hubiese muerto fuera de casa que era lo que no quería".

Con su madre ya en España, Rocío Carrasco asegura que la situación familia se tranquiliza, aunque se queja de la cantidad de gente que había en la casa durante las últimas semanas de vida de su madre: "Todas las personas que estaban allí estaban con su mejor voluntad", reconoce. "Me niego a calificar aquella situación, pero sí la voy a describir: en aquella casa estaba mi tía Gloria y su familia, mi tío Juan, Amador, Rosa y los cuatro hijos de ellos, personas que eran fans de mi madre, había una enfermera, a la que siempre estaré agradecida, había demasiada gente en esa casa. Estaban también llenos de dolor y al final también se les iba una hermana, una tía, una esposa, que yo considerase que no era lo correcto o lo adecuado, es mi opinión".

"Me preocupa lo que no está en el testamento"

En este capítulo Rocío comienza a deslizar cosas relativas a la herencia de su madre. Un tema del que sus tíos habrían hablado con la artista aún viva: "Me preocupa lo que no aparece en el testamente: las joyas, las pieles y la casa de Miami", asegura Rocío que le comentó su tío José Antonio junto a la habitación donde descansaba su madre. "Ninguno sabía que había un testamento hecho, no se habla de testamento en ningún caso (…) A mi tres pimientos me importaba en ese momento lo que hubiese o dejase de haber. Me daba exactamente igual".

El 1 de junio del año 2006 fallece Rocío Jurado en su casa de La Moraleja, un día que su hija recuerda como especialmente duro, al ver como su madre quería vivir pero la enfermedad no se lo permitía: "Pude despedirme de ella pero a mi no me hacía falta el hecho de despedida como tal. Eso era algo que entre nosotras era innecesaria yo hablé con ella en vida todo lo que tuve que hablar y le dije todo lo que tenía que decirle. Entré en su habitación, que estaba llena de gente, dije que por favor que se saliera todo el mundo y me tiré al lado de ella en la cama", narra.

En ese momento, la cantante ya no está consciente: "Yo veía que su corazón iba muy rápido, ella no se quería ir. Y entonces yo me tiré en la cama con ella y le pegué la cabeza en el oído y le dije: 'Mamá todo está bien. No te preocupes. Los niños están bien. Yo estoy bien, yo me quedo bien, tranquila con Fidel. Vete tranquila'. Me quedé un rato con ella, le di un beso y yo sabía que aquello no tenía vuelta atrás y a las dos horas se fue", rememora la protagonista del documental entre lágrimas.

Tras el entierro, Rocío regresó a la casa de su madre, donde recuerda un episodio que según su versión, sería la antesala de lo que estaba por llegar: "Me senté en un sofá del salón, así como para tomar aire, y entonces entró Gloria vino donde estaba sentada, me dio un beso y un abrazo. Se sentó a lado y me dice: 'Lo que a mi si me gustaría para mi casa de Sevilla es ese mueble'. Me levanté y le dije: ‘Bueno tita, ya hablamos’ y me fui. Esa fue la llegada a casa de mi madre", avanza sobre lo que veremos en la próxima entrega, centrada en la polémica apertura del testamento.

Además, según el avance, al fin se hará público el contenido de testamento 'secreto con el que se promocionó la serie y que tanto ha dado que hablar.