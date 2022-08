Homer, el hijo mayor de Anne Heche, destrozado por la muerte de su madre

La familia de la actriz Anne Heche, fallecida hace unos días a consecuencia de un accidente de tráfico, está destrozada. Su hijo ha buscado refugio en su padre Coleman Laffon, y su actual mujer Alexi, que a través de un comunicado han expresado el dolor tan grande que sienten.

Homer está intentando asumir lo ocurrido y ha agradecido a los medios todo el cariño que está recibiendo la familia en estos momentos tan dolorosos. "Me he quedado sin palabras, con una profunda tristeza". Así lo ha manifestado a la revista People. "Mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre, la tristeza es muy grande y esperamos que nuestra madre esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna". Así lo han manifestado.

Recordar que la actriz perdió la vida el pasado viernes a consecuencia de conducir a gran velocidad su coche por el barrio de Mar Vista en Los Angeles, y salirse de la calzada, y chocándose contra una casa.

A consecuencia del gran impacto, el vehículo se incendió, y los bomberos tardaron 65 minutos en poder rescatarla. El traslado al hospital fe inmediato, y tras una semana luchando entre la vida y la muerte, la actriz falleció a los 53 años.