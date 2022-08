Alba Carrillo estalla tras las críticas por su último posado en bikini

Alba Carrillo ha protagonizado la polémica del fin de semana en redes sociales. La modelo y colaboradora de Mediaset decidió posar en bikini durante su estancia vacacional en su pueblo. Y la imagen provocó todo tipo de críticas de algunos seguidores.

"La felicidad son momentos que te das cuenta que lo fueron cuando pasa el tiempo…", escribió Alba Carrillo, muy segura de que su imagen en un bikini estampado de flores en tonos azules iba a gustar a todos.

Algunos comentarios dieron a entender a Alba que había subido de peso y no gustaron para nada a la modelo, que no dudó en contestar a estos fans críticos.

"No estoy engordando. En agosto no entreno pero créeme que estoy estupenda en todas mis analíticas y la ropa me queda fetén"

La madrileña recordó que ese tipo de comentarios no solo la hieren a ella sino que "hacen daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar de una roca". Para la modelo, "yo sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar, pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos".

Alba siguió contestando comentarios mostrando su faceta más irónica, como cuando escribió: "Te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes. Vas a flipar, pero con el cerebro ni te cuento".