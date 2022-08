Ana, la vecina que se ha convertido en la inesperada enemiga de Ortega Cano y Ana María Aldón

El cuñado de Ortega Cano, Aniceto, ha anunciado que el extorero emprenderá medidas legales contra uno de los personajes más inesperados surgidos a raíz de la crisis con Ana María Aldón: su vecina "traidora" en la urbanización de La Rota donde veranean en Costa Ballena.

La vecina de los mediáticos personajes, de nombre Ana, lleva días criticando al matrimonio en medios de comunicación, calificando a la pareja de ser "desagradables", incluso el uno con el otro. No es la primera vez que Ana, no obstante, se manifiesta en esos términos e incluso ha acudido a platós para hablar de la pareja.

"Me han dicho traidora, pero yo no hubiese salido aquí si esa persona, Ana María, en la isla, no me hubiese llamado 'bruja'. Lo mismo que dijo que el marido la tenía controlada, que además es algo que no nos importa, también dijo que yo era una 'bruja'. Si piensa que no lo ha dicho por mí, que baje y lo digo", dijo estos días en Telecinco.

Ana, por supuesto, cree que el matrimonio está roto y da por hecho el divorcio. Ortega Cano, por su parte, no ha contestado a su vecina ni en los medios ni en persona, pero sí lo hará en los tribunales, según ha revelado el hombre de confianza del extorero, Aniceto. Tomará, por tanto, medidas judiciales contra la vecina.

Ana, por su parte, sigue apareciendo en Socialité y Sálvame, aunque no es la primera vez que critica al matrimonio. No obstante, los espectadores han descubierto que no es ajena del todo a los medios de comunicación: es la madre e Virginia, una chica que aspiraba a Miss España y que ya apareció quejándose en pantalla porque su hija, de nombre Virginia, no ganó.