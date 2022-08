Antonio Banderas: "Estoy muy feliz de vivir en España"

Un año más Antonio Banderas ha comparecido ante los medios para promocionar la gala Starlite patrocinada, al igual que en años anteriores por la marca automovilística Ford. Una fiesta que se celebra cada verano en Marbella y que este año cumple su 13 aniversario. Los fondos recaudados irán destinados a la fundación "Niños en alegría", creada por Sandra García San Juan, y "Lágrimas y favores", de la mano del actor malagueño.

Acaba de cumplir 62 años y no puede estar más satisfecho. Hace 23 años que salió de su Málaga natal y no le ha podido ir mejor en la vida, tanto a nivel personal como el profesional. Hace unos años decidió instalarse en su ciudad natal, donde ha montado -como se suele decir- su cuartel general, y desde allí se mueve por el mundo sin ningún problema para cumplir con sus asuntos de índole profesional. Según comentó en el transcurso de la rueda de prensa, ha intervenido en la ultima aventura de Indiana Jones, y sigue volcado en las producciones musicales de su teatro, Soho Caixa Bank. Una iniciativa privada que montó con un gran esfuerzo en el 2019, sin ninguna subvención oficial.

Como era de esperar, el actor estuvo brillante, cercano, y respondió a todas las preguntas que se le hicieron. "He celebrado mi cumpleaños de manera muy tranquila, con mi familia y amigos, en mi casa". "Todavía no me pesa la edad. Creo que me da algo que no tenía, cierta tranquilidad, y, una claridad de ideas en función de lo que sé hacer y hago. Tengo muchos proyectos que voy a llevar a cabo, después de estos años terribles que no se sabía lo que se podría hacer. A lo largo de los años, hay sueños que los he podido cumplir, pero también hay otros que todavía no. El Soho fue uno de los principales y ahí está. Después de muchos años de vivir en Estados Unidos y en Londres, vivo en mi país, y pago mis impuestos. Tengo que reconocer que me hace muy feliz trabajar con mi hija Stella. Lo primero por tenerla cerca, creo mucho en su criterio, tiene mucha personalidad, y tiene una opinión muy clara sobre las cosas y el mundo del espectáculo". Así lo contó.

Javier Banderas, su hermano, al que está muy unido, es un gran marinero y este año ha ganado la Copa del Rey de vela en Palma. Además, se ha declarado monárquico. Antonio, con mucha mano izquierda, como se suele decir, se declaró demócrata. "Ese es mi partido político, lo que los ciudadanos de mi país decidan. La monarquía en contra de lo que mucha gente dice, fue votada en una Constitución en el año 78, y eso lo decidió el pueblo español".

Es consciente de que el invierno que nos espera va a ser duro. "Pues habrá que aguantar. Básicamente mis empresas no están generadas para crear fondos, y sí para crear empleo, son sin ánimo de lucro. Lo que intentaremos será perder menos".