Gloria Camila confirma que ya no trata con Ana María Aldón y habla de unas "supuestas grabaciones"

Mucho se ha hablado de la crisis marital de Ortega Cano y Ana María Aldón, pero también del papel de Gloria Camila Ortega en medio de la situación y, sobre todo, su intervención en la bronca del pasado 24 de julio en Fuente del Fresno que precipitó las cosas en la familia. Recordemos que Aldón regresó a casa tras su intervención en el último Viva la vida para hablar con su marido pero allí estaba también, de manera inesperada, su hija, lo que ofendió especialmente a la colaboradora.

En su tribuna de Ya es verano, Gloria Camila ofreció su versión de los acontecimientos por primera vez, confirmando su presencia y que se llevó a su padre para que durmiera en casa tras la trifulca, algo que ve de lo más "normal". Considera "falso" que hubiera discusión y lo demás prefirió guardárselo para sí misma: "Son cosas que pasan en la intimidad de una casa y nadie tiene por qué saber". Eso sí, desde entonces no ha tenido contacto alguno con Ana María.

Además, y respecto al encuentro de marido y mujer en Costa Ballena, "se ha dicho que hemos coincido Ana y yo en Costa Ballena pero no es verdad, yo fui a recoger a mi padre pero él bajó y yo le esperé en el coche, no coincidí con ella, todo sigue igual con Ana María, no ha habido acercamiento, no hay nada entre nosotras".

Hubo más personas este famoso 24 de julio, como Suso, que acompañaba a Ana María Aldón y llegó a asustarse por la presencia de personas dentro del chalet. "Suso no estuvo ni siquiera media hora en la casa, estuvo apenas cinco minutos y no llegó ni a entrar, así que es imposible que viera a mi padre. No solo se asustó Ana María cuando llegó a casa y nos vio allí, yo también me asusté porque era de noche y no les esperaba, pero lo que está contando Suso por ahí no es verdad".

Gloria defendió a su padre del acoso de los distintos reporteros de varios programas que le están amargando el verano. "Bastante educado ha sido mi padre porque hay reporteros y reporteros", consideró, señalando también que "lo que hacen es perseguir y acosar a mi padre esperando a que explote para poder grabarlo, no se puede vivir así los siete días a la semana, mi padre está muy, muy al límite de nervios porque ya ha llegado un momento en el que no puede ni siquiera salir con la bici o pasear".

Ha habido múltiples situaciones en este punto que han puesto a prueba a la familia, como "cuando fui a recogerle grabé con mi móvil a unos reporteros subidos en la tapia de la urbanización grabando el interior, algo que no es legal". Para Gloria, lo que están haciendo es simple y llanamente "acoso".

Gloria también trató los rumores de que hay grabaciones sobre la discusión del día 24, que considera de nuevo un atentado contra su intimidad de los muchos que se están cometiendo: "No sé si habrá algo grabado sobre lo que ocurrió esa noche, pero me parece de mala educación escuchar las conversaciones ajenas que se tienen en la intimidad de una casa, aunque ya os digo que a mí no me preocupa nada de lo que pueda salir en esa supuesta grabación".