Nuevos rumores de crisis entre Rocío Flores y su novio tras una cruel indirecta

Los rumores de crisis entre Rocío Flores y su novio Manuel Bedmar han sido constantes desde hace varios meses. El pasado mes de febrero la revista Semana afirmó que la ruptura era definitiva debido a un desgaste: Rocío dejó de compartir fotografías con su novio en las redes sociales e incluso llegaron a lanzarse indirectas en algunas publicaciones, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores. "Ojalá se pudiese vivir eternamente en la magia que desprende el comienzo al lado de alguien", escribió entonces la hija de Rocío Carrasco.

Con todo, parecía que ambos habían decidido apostar por su amor y se reconciliaron rápidamente, pero una nueva indirecta de Manuel en Instagram ha hecho saltar las alarmas. "Una persona que te cuide cuando estás mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas cualquier persona vale", escribió el malagueño, dando a entender que no está pasando por un buen momento y su novia no está ahí para él.

El dardo de Manuel llegó cuando Rocío Flores comenzó a publicar fotos junto a sus amigas en la Feria de Málaga disfrutando y pasándoselo bien mientras su novio se recuperaba en casa. Él mismo explicó a sus seguidores que se encontraba enfermo con una publicación acostado en la que escribió con ironía: "Queda inaugurada la Feria 2022″.

De momento, la hija de Antonio David no ha contestado a la indirecta de su novio y ha seguido publicando imágenes junto a sus amigas, su tía Gloria Camila Ortega y su familia. Este lunes volvió a la Feria para divertirse en las atracciones con sus hermanos, David y Lola, y Olga Moreno, con la que sigue teniendo una excelente relación a pesar de la separación de su padre.