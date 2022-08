Así ha conseguido Isa Pantoja su nuevo y espectacular trasero

No es el primer ajuste que se hace Chabelita Pantoja, la hija de la famosa tonadillera, pero sí uno de los más llamativos. La joven se ha sometido a un retoque para elevar sus glúteos, dando lugar a una figura "Jennifer López" que ha llamado la atención de los fotógrafos.

Bien es cierto que Isa Pantoja ya presume de ello en Instagram, dando a entender que complementa este paso por el especialista con expeditivos métodos gimnásticos para fortalecer su musculatura.

En realidad, se trata de un efecto -el "push up"- tremendamente demandado en la actualidad. No es invasivo y no requiere cirugía, ya que funciona por radiofrecuencia. "A mi me gusta mucho el deporte y hago muchas rutinas, pero con este tratamiento consigo proyectar el glúteo un poco más", ha desvelado al respecto de su nuevo trasero.

El trasero de Isa Pantoja en portada | Diez Minutos

Este tratamiento, realizado en su clínica de confianza, consigue estimular la producción de colágeno y elastina, tan necesarios para crear este efecto de volumen. No requiere anestesia ni hospitalización, y se puede complementar con ejercicios específicos como los que realiza la madre de Albertito.

La portada de Diez Minutos la muestra espectacular con un bañador blanco, y sus publicaciones de Instagram no dejan lugar a dudas: Isa Pantoja no está dispuesta descuidar su "derriere".