El motivo real de la última bronca con Ana María Aldón: "Ortega y su hija rompieron un pacto"

Mucho se está hablando en los últimos días de la supuesta bronca que protagonizaron José Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila. Aunque se han dado muchas versiones sobre lo que pasó aquella noche en el chalet que el torero tiene en Aldea del Fresno, este martes Kiko Matamoros ha dado las claves sobre el motivo que desencadenó la discusión. Un enfrentamiento que según algunos testimonios, llegó a tal extremo, que se escuchaban los gritos desde el exterior de la vivienda.

Según el colaborador de Sálvame, tras los enfrentamiento públicos entre Ana María Aldón y Gloria Camila, el matrimonio llegó a un pacto. Un trato que el torero y su hija habrían roto y que habría desatado la ira de la diseñadora: "Ana María y Gloria no podían coincidir bajo el mismo techo por exigencia de Ana María", desveló Matamoros.

El día en que se produjo la discusión, Gloria Camila habría acudido a la casa de su padre a disfrutar de una tarde de piscina. En se momento Ana María se encontraba colaborando en el programa Viva la vida. Tras su intervención en televisión, habría regresado a la casa donde se encontró con la hija de su marido: "En un momento dado, no son conscientes del tiempo, se les pasa de hora y cuando llega, sigue en su casa", relató Kiko Matamoros. Además, añadió que Ortega no fue consciente de nada al principio porque estaba descansando tras sufrir "un golpe de calor".

La propia Gloria Camila confirmó la discusión durante el programa Ya es verano: "No solo se asustó Ana María cuando llegó a casa y nos vio allí, yo también me asusté porque era de noche y no les esperaba, pero lo que está se contando por ahí no es verdad", dijo. Sobre la existencia de una grabación de la discusión en la que se escucharía a ambas intercambiarse improperios, Gloria se mostró tajante: "No sé si habrá algo grabado sobre lo que ocurrió esa noche, pero me parece de mala educación escuchar las conversaciones ajenas que se tienen en la intimidad de una casa, aunque ya os digo que a mí no me preocupa nada de lo que pueda salir en esa grabación".