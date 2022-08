La hostilidad extrema de Gema Aldón: desea "cáncer de lengua" a todos los que la critican

Gema Aldón sigue alimentando la polémica esperando que llegue su nueva oportunidad televisiva. Tras dos Deluxe en los que ha tratado de llamar la atención a toda costa defendiendo a su madre Ana María y arremetiendo contra Ortega Cano y, sobre todo, Gloria Camila, la joven sigue erre que erre en redes sociales en torno a la crisis marital del extorero y su madre.

Ahora, la embalsamadora de profesión y madre de una niña sale de su anonimato de nuevo en Twitter donde ha insultado de nuevo a la familia y, también, a todos aquellos que han criticado su forma de actuar y entrometerse.

"Valientes patéticas. A ustedes sí que os debería entrar un cáncer en la lengua por el mal hablar", ha dicho, deseando una grave enfermedad a todos sus críticos y, en particular, a una usuaria de Twitter que le afeó jugar con la enfermedad de las personas. Un tuit del que Gema debió arrepentirse porque posteriormente lo borró (aunque no otros tantos comentarios arremetiendo contra otros usuarios).

Y si vivo del famoso es lo que hay 😎 envidiosa que eso lo quieres tú y te comes una mierda 🤣 — Gema aldon (@GemaAldon) August 15, 2022

Gema, que acaba de cumplir años este 14 de agosto, aseguró en principio que nunca se sintió desplazada en la familia de Ortega Cano, para después cambiar de manera radical su discurso. En su última intervención televisiva desveló un agresivo mensaje a Gloria Camila en la que defendía de manera encendida a su madre y llegaba a llamar "pedazo de cerda" a la hija de Rocío Jurado.

"Por ciertas actitudes yo decidí alejarme. Conmigo no ha tenido mala actitud, pero no me gustan algunas que tienen con mi madre. Ya no son palabras, son gestos, miradas... hay cosas que dicen más que las palabras. No son insultos ni peleas", decía una anteriormente tibia Gema Aldón, que sin duda desea ante todo ofrecer su versión del conflicto de pareja de su madre Ana María con el torero.