La lucha entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro no cesa desde años atrás, por la paternidad de su hijo Alejandro, que ha presentado su primera colección de ropa. "Es un sueño que se ha hecho realidad, siempre me ha gustado el mundo de la moda y hoy estamos para hablar de ello. El tema de Pepe Navarro, entiendo que se me pregunte, pero no voy a responder porque creo que ya está todo dicho", contó.

"Estoy muy ilusionado con este proyecto empresarial King Art, así es como la he llamado. Te aseguro que soy una persona muy trabajadora, soy muy creativo. Lo que he presentado hoy lo voy a mover no solo en España, también en Latinoamérica y Estados Unidos.". De esa manera lo explicó.

Alejandro Reyes sigue preparándose para ser actor, que es un tema que tiene muy claro desde que era adolescente. "Voy a ser actor hasta que me muera. Estoy con varios proyectos, haciendo varios cursos y no lo he dejado de lado. Es una carrera complicada, lo he estudiado en España, lo he preferido a hacerlo en Estados Unidos. Ahora hay muchas plataformas y eso es buenísimo a la hora de poder trabajar" .

Al preguntarle por la experiencia de haber pasado por un reality , comentó que había sido positivo. "No me arrepiento, además no llevo mal el ser mediático porque lo soy desde que nací" . De novias dijo estar muy tranquilo: "Soy más de estar con una chica de manera estable , pero de momento no me planteo nada, eso será más adelante".

Alejandro y su madre siempre han tenido una relación muy estrecha. "Una relación de madre e hijo buena, y mi infancia no fue nada complicada, todo lo contrario, tengo buenos amigos, he ido a un colegio estupendo, después a la universidad , y lo he disfrutado mucho".