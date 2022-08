Ivonne Reyes es, sin lugar a dudas, el mayor apoyo para su hijo Alejandro, motivo por el cual asistió a la presentación de la colección cápsula que presentó Alejandro, King Art, sus diseños de ropa masculina. "Estoy contenta y muy orgullosa, organizando el evento del protagonista. Es muy creativo desde pequeño. También quiero contarte que en septiembre voy a sacar mi primera colección de ropa. Mi madre era costurera y me hacía los vestidos cuando era pequeña, estudié con ella corte y confección y lo debemos de llevar en los genes. No somos "Fashion Victim", pero siempre me ha encantado el mundo de la moda. De momento va a ser solo para mujer". Así lo explicó.

Al preguntarle cómo estaba su batalla judicial, que lleva años manteniendo con Pepe Navarro, dijo estar tranquila. "Seguimos con el tema de la violencia contra la mujer, que lo he recurrido, y cuando salga no lo pienso dejar. No pienso tirar la toalla, y ese es mi mensaje para todas la mujeres que ,aunque no funcione la primera vez, siempre hay una segunda o tercera y por supuesto con la verdad por delante. Lo que ocurre es que cuando este tipo de situaciones pasan lo que hay que hacer es fortalecerte, sacar la parte positiva, y evidentemente informarte muchísimo más". De esa manera tan contundente lo manifestó.

Ivonne lleva tiempo sin que se le conozca ninguna relación. "No hay nadie en mi vida, estoy muy tranquila. Cierto es que no surge y creo que también es el tiempo en que he ido cerrando ciclos, abriendo puertas y cerrando otras, y también reubicándome. Estoy bien como te digo, pero también deseando estar en pareja porque me encanta, y cuando suceda, se sabrá como siempre lo he hecho porque nunca me he escondido"