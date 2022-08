El testamento secreto en el que Rocío Jurado 'desheredaba' a su hija: "Quería castigarme"

Nuevo capítulo de estreno de la docuserie En el nombre de Rocío protagonizada por Rocío Carrasco. Una de las entregas más esperadas ya que la hija de Rocío Jurado hace público al fin el contenido del testamento ‘secreto’ del que tanto se hablado en los últimos meses. Un documento hasta ahora oculto que según la protagonista, sacaría a la luz el verdadero interés de sus tíos Gloria y José Antonio.

El episodio comienza narrando lo ocurrido días después de la muerte de la artista, cuando su hija tiene que enfrentarse a la realidad de su nueva situación: "Tenía un sentimiento de vacío. Ahora sí era huérfana", se lamenta Rocío Carrasco. "La muerte de mi padre significó una pena muy grande, pero siempre pensaba que tenía a mi madre para agarrarme. Con la muerte de ella, no tengo nada más. Me apoyo en Fidel para superar la pérdida. Estoy sin madre, sin padre y empiezo a darme cuenta de que me quedo también sin mi hija", recuerda.

La relación con sus tíos empieza a resentirse muy pronto debido a la desconfianza y a tiranteces familiares que venía de lejos: "Con Amador yo había perdido la confianza, porque sabía que cosa que le contase, cosa que terminaba sabiendo. Gloria siempre había sido muy rara, muy extraña". Una relación que se terminaría rompiendo tras la apertura del testamento, especialmente con sus tíos Gloria y José Antonio: "Ellos esperaban un reparto completamente diferente".

El testamento de la discordia

En el testamento, Rocío Jurado deja a José Ortega Cano el 50% del usufructo de la ganadería de Yerbabuena, a su hermano Amador e hijos, una nave industrial, a Fernando, su sobrino y ahijado le deja otra nave, a Juan de la Rosa un dúplex en Chipiona, a Gloria le deja el Chalet Mi abuela Rocío sito en Chipiona y a Gloria y Amador por partes iguales les deja la finca de Los Naranjos. Por su parte, a Rocío Carrasco, como heredera universal, lega todo aquello que no aparezca en el testamento.

"No están satisfechos con las valoraciones, no les gustaba Ana Iglesias (la albacea) y si por ellos hubiese sido yo no hubiese recibido nada de mi madre", asegura Rocío Carrasco sobre la reacción de sus tíos a la apertura, pese a que en televisión decían que no les importaba no recibir nada. "No soportan que me nombren heredera universal, sobre todo Gloria y les molesta que no deje nada a mis primas, su hijas. Además, era impensable que no dejase nadie a sus nietos". A Gloria Camila y a José Fernando, les deja el 50% del valor de venta de la casa de la Moraleja.

El testamento ‘secreto’ de Rocío Jurado

El testamento oficial dista mucho al que más tarde encontraría Rocío Carrasco en un buró en la habitación de su madre meses después de su muerte. Un documento ‘secreto’ que nunca se llegó a registrar ante notario y que plantearía un reparto de los bienes muy distinto: "Se trata de un testamento diferente al testamento original".

En ese documento oculto hasta ahora, sí que deja bienes a su nietos, pero lo más sorprendente de todo es que nombre administradora de esos bienes a Gloria Mohedano: "Yo para pagar el colegio de mis hijos tendría que haber pedido dinero a Gloria. A Amador las naves y Juan de la Rosa se llevaría todo lo que son sus campos. En este no hay nada para los sobrinos. Y a mi me deja como heredera universal".

Según Rocío Carrasco, esta era una forma de "desheredarla": "No me dejaba nada. No queda ningún bien por repartir. Este testamento se hace antes de la adopción de Gloria Camila y José Fernando. Yo aún estaba con el ser (Antonio David Flores). Creo que era su forma de castigarme o de asegurarse de que ese ser no iba a tocar absolutamente nada que fuera de ella. Y como yo estaba con ese ser, yo tampoco. Este es el testamento que Gloria y José Antonio pensaban que iban a tener. Sin lugar a dudas, detrás de esto está Gloria Mohedano".

Con este testamento, en el que Rocío Carrasco asegura que incluso aparece la letra de José Antonio, su madre quería "dejar tranquilos" a su tía Gloria y a su marido: "Ellos lo habían redactado y pensaban que mi madre había ido al notario y lo había formalizado. Nunca lo llevó al notario. Este testamento es el que Gloria se cree que hay. Ella quería ejercer sobre mí la misma influencia y presión que ejerció con mi madre en vida. Al salirle mal la jugada, comenzaron los problemas".