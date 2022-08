Frank Cuesta ha tenido que salir al paso de las críticas recibidas por un vídeo publicado en su canal de Youtube titulado "Isabel Díaz Ayuso, qué buena estás". El presentador aseguró que escogió el título "un poco por tocar los cojones, pero sobre todo porque hay que reírse". "Esa mujer que muchos odian, otros aman, otros no entienden por qué a la gente le gusta tanto esa mujer. Pero chico, es la presidenta de la Comunidad de Madrid", dice en el vídeo.

Durante un recorrido por el santuario de Cuesta en Tailandia, "hay una zona donde se ve que hay mucho sol, amplitud". "Esta zona es la Puerta del Sol", explica, y antes de dedicarle una canción a la Presidenta, le manda una invitación: "Puedes venir cuando quieras, estás invitada. Deja al novio primero, por supuesto, vienes que yo te toco lo que sea.

La canción dice: "Me levanto a la mañana y veo tus ojos, morena, qué bonitos son. Yo me enamoro de nuevo de tu cuerpo, cada vez yo te veo, me enamoro de nuevo. Tú sí eres bonita, tú sí eres graciosa, tú no tienes peros, ay, cuánto te quiero. Me vuelves loco, tú me haces bueno, y es que estás tan buena que eres como un sueño".

"Te quiero a ti, te quiero así y que no cambies. (...) Hola, mi niña, ¿cómo estás? Hola, mi niña, qué buena que estás", dice el estribillo. "Voy pa’ aquí, voy pa’ allí y siempre estoy pensando en ti, mi morena cañí", prosigue.

El vídeo tiene más de 300.000 visualizaciones en Youtube y continúa en la lista de tendencias en España cinco días después de su publicación pero, pesar de su evidente tono de humor, ha sido tachado de "machista", algo que no sentó muy bien al exdeportista. "El periódico de Pedro J. [El Español], me llama machista por cantar una canción y decir que una mujer está buena. Es decir, que aparte de facha, ahora soy machista... A ver que es lo próximo hahahaha. ¡Menos mal que algunos aún somos libres!, publicó en Twitter quejándose de un artículo publicado por el citado medio que asegura que su canción es de "dudoso gusto".

El periodico de Pedro J, me llama machista por cantar una cancion y decir que una mujer esta buena... es decir, que aparte de facha...ahora soy machista... a ver que es lo proximo hahahahahah. Menos mal que algunos aun somos libres!!!! pic.twitter.com/ZkH5ZgOu0q — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 18, 2022

También recordó cuando el humorista de izquierdas Quique Peinado piropeó a Irene Montero diciéndole "tienes un coño como esta mesa", aunque nadie se atrevió entonces a llamarle machista. Más bien, la ministra de Igualdad aseguró entre risas que fue "un piropo muy bonito". "Creo que no hay más que decir. Si mañana digo que voto a Masocialistodemos, sería un héroe en Twitter", escribió Frank en otro tuit.