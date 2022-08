Alejandra Rubio advierte a su madre sobre sus compañeros de Sálvame: "No te quieren"

Después de renegar durante años del programa Sálvame y de la productora La fábrica de la tele, este viernes Alejandra Rubio se sentó por primera vez en el plató del Deluxe. La joven influencer se convirtió en la primera entrevista de la temporada que además, recuperaba a Terelu Campos como presentadora después de nueve años.

Durante la charla entre madre e hija, donde repasaron algunos de los momentos más destacados de su vida familiar y mediática, Alejandra habló sobre los compañeros de plató de su madre. Especialmente de Kiko Hernández y María Patiño, dos de los colaboradores que más críticos han sido durante estos años con el clan Campos.

"No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Kiko Hernández no te quiere y María Patino creo que ahora tienes buena relación y compartís cosas pero no es tu amiga", dijo Alejandra a su madre. La entrevista recordó la salida de su madre del programa en el año 2019 tras una bronca con sus compañeros por defender su hermana Carmen Borrego: "He sufrido mucho con mi madre, Cuando dejó 'Sálvame' fue una época muy complicada".

Está especialmente dolida con Kiko Hernández quién, a pesar de tener una buena amistad con su abuela María Teresa Campos, le genera desconfianza y nunca tendría una relación estrecha con él: " Si insultas a una parte de mi familia yo no tendría la vergüenza de ir a casa de mi abuela y con su buena cara sentarse en una mesa. Yo como persona no lo haría. Mi abuela tiene su forma de pensar y yo la mía, la respeto. No me parece lógico por la parte de él. Kiko Hernández no es nada en mi vida y tampoco es nadie en la vida de mi familia". Pese a que el colaborador ha confesado en más una ocasión que "quiere mucho" a María Teresa Campos, su nieta lo tiene claro: "Pues la quiere fatal".

Cree que su madre es demasiado confiada con sus compañeros y tendría que recordar lo que sucedió en el pasado para que no le vuelva a ocurrir: "La palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es. Kiko Hernández nos ha hecho mucho daño bajo el papel en televisión, pero él sobrepasa ese papel. Conozco a mi abuela mejor que este señor. Si ellos quieren ser amigos fenomenal, pero para mí es una persona que no quiero tener a mi lado. No quiero relación con él y no me aporta nada como persona"