Rocío Carrasco, desatada y sin frenos: "Ortega fue un perro y Amador es un infeliz".

El último capítulo emitido de la docuserie En el nombre de Rocío hizo publico al fin el testamento 'secreto' de Rocío Jurado del que tanto que cacareó durante la promoción de la misma. Un documento inédito hasta ahora que demostraría algo que ya sabíamos: la mala relación de la cantante con el padre de sus nietos, Antonio David Flores, pero sacaba a la luz la confianza que siempre tuvo en su hermana Gloria, por mucho que Rocío Carrasco se empeñe en asegurar lo contrario, al nombrarla administradora de los bienes que había pensado dejar a los entonces menores Rocío y David Flores.

Un episodio muy denso que, además de desgranar todo lo relacionado con el reparto de bienes definitivo entre la familia Mohedano, contó varias anécdotas del matrimonio de la cantante con José Ortega Cano. Una relación que según Rocío Carrasco, hizo "muy desgraciada" a su madre: "Cuando ella empieza con José, ella tiene la Yerbabuena como si fuera suya e invierte todo su dinero allí". Al ser preguntada sobre el motivo que llevó a su madre a invertir tanto dinero en la finca de su marido, Rocío asegura que su madre fue expulsada en varias ocasiones de la casa y era una manera de poder evitarlo: "En varias ocasiones a ella la echan de Yerbabuena. La echa José por discusiones. A mi me llamó un día a 3 de la mañana para que fuésemos a recogerla y nos fuimos corriendo para allá. Y cuando llegué me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas. En ese momento no tenía la capacidad ni la fuerza para denunciarlo ni ella me lo hubiera permitido".

Según su relato, sus tíos eran conscientes de las situaciones que se vivían entre el matrimonio, pero preferían mirar para otro lado: "Mis tíos lo sabían y saben mil cosas más que ellos se creen que yo no sé. Y seguro que hay algunas que ni yo sé. Ahora dicen que no sabían nada. Es increíble el grado de cinismo", dice sobre la buena relación que mantiene su tío Amador y su tía Gloria con Ortega, al que no dudan en acompañar en los homenajes que realizan en Chipiona a su paisana.

En un ataque de ira, Rocío califica de "perro" a Ortega, aunque luego se arrepiente "por respeto a los perros": "En muchas ocasiones fue un perro. Bueno un perro no, por respeto a los perros. Él tiene que vivir con eso, con su conciencia. Cuando lo veo acompañado de Rosa y Amador, se me remueve el cuerpo. Esa imagen es ficticia", dice al ver unas imágenes en las que aparecen sus tíos junto al torero en El programa de Ana Rosa al poco tiempo de fallecer Rocío Jurado.

Sobre el famoso documento escrito de puño y letra por su madre que tuvo que entregar en un juzgado a petición de su hermana Gloria y que cuyo contenido dejará en muy mal lugar al torero, asegura destruyó la libreta con los manuscritos de su madre, pero guardó esa única página. Ahora confiesa haber encontrado dos libretas más en los controvertidos contenedores de Montealto: "Destruí la libreta entera, menos una hoja, que es la que yo entrego en un juzgado. Ahora me he encontrado con dos más, que también aportaré al juzgado. En ellos relata hechos graves y los plasmaba en un papel por si acaso, en el más amplio sentido de la palabra. Lo aporto al juzgado, lo pongo en sus manos y que ellos lo juzguen".

Amador el "infeliz"

También tiene para su tío Amador, al que asegura que tiene "lástima" por cómo le han tratado los años: "Lo veo tan perdido tan frustrado y tan infeliz que lejos de despertarme ira me da lástima. Para él tiene que ser muy jodido haber sido mánager de una artista como Rocío Jurado y estar en su casa comiéndose los mocos porque no lo llama nadie. Nadie quiere tener un vínculo profesional con él".

Menos agresiva se muestra cuando habla de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, pese a que decidió dejar de tener relación con ellos hace años sin motivos aparentes: "Cuando Ortega dice que se va a Yerbabuena no lo termino de entender porque los niños estaban escolarizados en Madrid, su familia vivía en Madrid. No entiendo que él se vaya a Sevilla con la excusa de que Gloria se haría cargo de los niños. No me cuadraba. Para mi hubiese sido mejor que ellos hubiesen estado con mis hijos. Yo estoy segura de que Gloria alenta a José a irse a vivir allí. (…) La primera Navidad sin mi madre, decido pasarla con Ortega y los niños. Lo hago por ellos, por mis hermanos. Era el primer año que estaban sin su madre y tenía que estar con ellos".