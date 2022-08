Cómo Victoria Federica está "prendiendo fuego" a su imagen: "Es una más, carne de photocall"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Yésica Sánchez, Paloma Barrientos y Beatriz Miranda para comentar todos los temas relacionados con la actualidad social. Donde surge de nuevo el nombre de Victoria Federica de Marichalar, la hija de la infanta Elena y don Jaime de Marichalar, bautizada ahora como figura de las redes sociales y nueva incorporación al famoseo nacional desde su ya famosa portada de ¡Hola! A caballo.

En esta ocasión a colación de sus vacaciones en la playa de Tarifa, en Cádiz, tras semanas y semanas distraída viajando y divirtiéndose con amigos.

"Produce sentimientos encontrados, está prendiendo fuego a su imagen muy rápido. Constantemente nos están metiendo motos de Victoria Federica. Y hay cosas de ella que sorprende: es influencer no influencer. Las influencer se curran sus post, ella va gratis a los sitios por ser quien es", dijo muy crítica la periodista Beatriz Miranda.

Tal y como opinó en esRadio, lamentó que "una chica de la realeza que acabe en esto, su padre tenía aspiraciones con ella más a nivel internacional".

A lo que la también periodista Paloma Barrientos añadió: "El padre no está nada contento, te lo puedo asegurar. Él ha sufrido ataques mediáticos cuando se divorció de Elena. La Casa real permitió cosas que no tenían que haberse permitido", recordó Barrientos, que aseguró que desde esas altas instancias no hicieron "absolutamente nada" cuando se arremetió contra él desde distintas tribunas.

La crónica se refirió también a la escasa simpatía que Victoria Federica en la reciente Starlite de Marbella, cuando llevó el mismo vestido que Gunilla Von Bismarck. "Es carne de photocall, una más, yo pensé que tenia más nivel. Al final acabará con su propio reality", dijo Beatriz Miranda sobre Victoria Federica.

"La gente de nivel no quiere salir. Hace una vida tipo los Mónaco. Y de esta mujer empieza a saberse todo porque quiere que lo sepamos, va donde va todo el mundo. Es la cultura del gratis total", opinó la periodista sobre la conducta reciente de la influencer Victoria Federica y la costumbre de los famosos a los que pagan por presentarse en lugares solo por ser quienes son.