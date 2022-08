Preocupación por el estado de salud de Laura Matamoros tras la publicación de una fotografía en la que aparece en el hospital. La hija de Kiko Matamoros ha compartido con sus miles de seguidores en redes sociales su experiencia tras tener que pasar por quirófano: "Nervios", ha escrito la influencer desde la cama de un centro hospitalario.

La sobrina de Mar Flores se ha visto obligada ha hacer un parón en su intenso verano para someterse a una intervención quirúrgica de la que no ha querido dar más detalles. "Hoy estoy así. Voy a descansar unos días y os cuento todo. Agradecer a Pilar de Frutos su trato y trabajo conmigo. No he podido elegir mejor", ha escrito junto a una imagen en la que aparece con el pecho vendado y visiblemente agotada.

Aunque no ha querido ahondar en los motivos que la han llevado al hospital, todo parece indicar se ha sometido a un retoque en la zona del pecho. La doctora que le ha atendido está especializada en medicina estética por lo que todo parece indicar que se ha realizado algún tipo de retoque en esa zona. Algo que ya hizo su hermana Anita Matamoros, cuando se realizó una reducción de pecho debido al complejo que arrastraba desde hacía años: "Tenía un complejo enorme con mi pecho. Lo tenía enorme y muy caído, me acomplejaba bastante".

En unos días Laura Matamoros podrá volver a disfrutar de uno de los veranos más intensos de su vida ya que ha vuelto a darse una nueva oportunidad con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos. La pareja ha vuelto a retomar su relación después de varias idas y venidos y en los últimos días se les ha podido ver muy acaramelados durante unos días de sol y playa en Marbella.