Los Prat agradecen el apoyo recibido tras hablar de la adicción de su hermano Federico

Federico, hijo de Joaquín Prat y Marianne Sandberg, contó en una entrevista en el Canal 8 que está viviendo en la calle "porque no le queda otra". Según su testimonio, apenas tiene relación con su familia: "No estoy contento con ellos", dijo. Sin embargo unas horas después de estas controvertidas declaraciones, sale a la luz a través de su hermana Andrea, la verdadera situación que están viviendo: "Es un adicto", comunicó con tristeza en las redes sociales, asegurando que la familia está haciendo todo lo posible para ayudarle.

"Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa, educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto", escribió en un comunicado que también compartió el presentador Joaquín Prat. "Hace más de 12 años que mi madre y nosotros como hermanos hemos intentado ayudarle. Acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación, centros de toda índole y también en casa. Finalmente y tras un duro camino, especialmente para mi madre, esto solo lo comprenderá quien haya tenido que vivir lo mismo en primera persona, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción".

Pese a que aseguran que adoran a su hermano ven con tristeza como ha tomado un camino en la vida que le destruye. Un desgarrador texto que no tardó en recibir miles de reacciones de ánimo y apoyo a toda la familia: "Gracias infinitas por tantas llamadas y mensajes de amigos y desconocidos para mostrarnos su apoyo y cariño. No he podido contestar a todos pero os lo agradezco de corazón. Son muchas las familias que están pasando por lo mismo y a las que les deseo lo mejor", ha escrito en Instagram en las últimas horas.

La familia Prat, que siempre se han mostrado muy unidos, quieren seguir gestionando esta situación en la más estricta intimidad como han estado haciendo hasta ahora: "Son muchos años de sufrimiento que solo nosotros conocemos. Ojalá nadie tuviera que pasar por esto. Ni el enfermo ni la familia que desgraciadamente sufre igual. Juzgar es muy fácil pero la vida no es blanco o negro. Nuestra familia es una piña para lo bueno y para lo malo, y así va a seguir siendo".