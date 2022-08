Junco, pareja de Bernardo Pantoja, se rebela contra la "dejadez" de Anabel: "Es fría"

Durante los últimos meses la salud de Bernardo Pantoja se ha visto resentida. El padre de Anabel Pantoja ha sido ingresado en numerosas ocasiones debido a la diabetes que padece desde hace años. Unas idas y venidas que han dejado muy preocupada a toda su familia, especialmente a su pareja Junco. Una mujer siempre discreta que está en la vida del sevillano desde hace más de dos décadas. En este tiempo, apenas ha hecho declaraciones a los medios de comunicación a pesar de que su entorno asegura que "no puede más": "Está pidiendo ayuda urgentemente". Al parecer, la delicada salud de su pareja y la dejadez de su hija la tienen completamente agotada.

Por primera vez, las quejas de la japonesa ante esta delicada situación se han hecho públicas: "Anabel, fría, familia fría", se lamenta en los mensajes que ha enviado al entorno cercano a Bernardo. "Es muy discreta, no le gusta dar explicaciones pero con su entorno se relaja y ha manifestado que está molesta con Anabel", dijo este miércoles el reportero José Antonio León en Sálvame. "Se queja de la dejadez que está teniendo Anabel con su padre desde que volvió de Supervivientes" y haciendo referencia a las eternas vacaciones de verano de las que está disfrutando junto a su novio Yulen Pereira..

La hermana de la difunta doña Ana, madre de Isabel, Bernardo y Agustín Pantoja, visitó el plató de Telecinco para solidarizarse con la demandas de Junco: "Es una mujer que ha sido sus pies y sus manos. Ha estado a sus pies de día y de noche. Está cansada". Magdalena cree que Anabel, como hija del enfermo, debería estar más pendiente de su padre y levantar el veto a parte de la familia para que puedan ir a "echarle una mano": "Llevo cuatro meses sin verlo, me lo tenían prohibido. No le interesa a Anabel, no sé por qué. No hay motivo".

La situación familiar ha empeorado desde que la persona que cuida de Bernardo está de vacaciones. Esto ha supuesto un desajuste a la hora de cuidarlo, ya que requiere atenciones constantes. Por este motivo, Junco considera que ha legado el momento de ingresar a su pareja en una residencia donde reciba todos los cuidados necesarios.