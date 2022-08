Miguel Bosé pone fin a su guerra contra Nacho Palau: así se enteró de que padece cáncer pulmonar

Tras varias semanas de rumores sobre su estado de salud, Nacho Palau rompió este jueves su silencio a través de un comunicado compartido en sus redes sociales donde anunció que padece cáncer pulmonar: "Puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar". El ex de Miguel Bosé compartió la noticia después de varias semanas con problemas de salud que no terminaban de identificar. A través de un breve comunicado en su cuenta de Instagram, finalmente puso nombre a la dolencia que sufre: "Estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

Palau lamentó haber estado desconectado durante estas semanas, pero se siente optimista y con ganas de recuperarse: "No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación". Además, aconsejó a sus seguidores y les animó a "disfrutar día a día de los seres queridos y de lo bonito que nos ofrece la vida": "Reír, compartir, de un abrazo, de una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples con las que nos hacen más libres". Concluía el comunicado.

La noticia ha dejado conmocionados a todos sus compañeros de Supervivientes 2022, quienes han mostrado su apoyo por redes sociales. Alejandro Nieto, Tania Medina, Yulen Pereira o Ignacio de Borbón, entre otros. E incluso, Marta Peñate y Charo Rodríguez entraron en directo en Sálvame para lanzarle mensajes de ánimo y apoyo. Además, son muchos los seguidores del exsuperviviente que se han puesto en contacto con él a través de las redes para lanzar mensajes cariñosos.

Otro de los que se habría preocupado por Palau es su expareja Miguel Bosé, que según la periodista Isabel Rábago, ya sería conocedor de la historia: ""Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con Miguel Bosé y, a estas horas, ya lo sabría", aseguró en Ya es Mediodía. "Tampoco voy a dar muchos más datos, porque la información no me corresponder darla a mí. Pero, Miguel Bosé está al tanto", añadió. Algo lógico, ya que tal y como explicó la propia Lucía Dominguín, la expareja del cantante se lleva con toda su familia. "No tengo duda de que Miguel Bosé estará al lado de sus hijos, de los cuatro, lo tengo clarísimo".

Parece que a pesar de la batalla judicial que todavía mantienen por cuestiones relativas a la custodia de sus cuatro hijos, Miguel Bosé se ha propuesto facilitar las cosas a su expareja y estar a lado de los menores en estos complicados momentos. En entorno cercano al cantante asegura que van a dejar apartadas sus diferencias y Bosé va a mostrar todo su apoyo al padre de sus hijos.