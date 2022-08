Santiago Pedraz comunica a su entorno la ruptura con Esther Doña: "No es la mujer que creía"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico arrancó este jueves con una noticia en exclusiva que pilló por sorpresa a todos: Esther Doña y Santiago Pedraz, que esta misma semana anunciaron en Hola que se casan, podrían haber roto. La viuda del marqués de Griñón y el juez de Audiencia Nacional habrían puesto fin a su relación hace unos días, pero la exclusiva de la revista ya estaría pactada.

Fuentes de total solvencia, tal y como se aseguró en el programa matinal de esRadio, confirman que la pareja habría tomado caminos separados hace dos semanas. "Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje, algo de lo que la revista no tiene ninguna culpa. Sus protagonistas guardarían silencio para no reventar otra posible exclusiva", contó Yésica Sánchez, presentadora de la Crónica rosa.

Mientras estos rumores no dejan de crecer, Esther Doña guarda silencio, tal y como reveló el periodista Carlos Pérez Gimeno, que señaló que la vida del marqués no contesta a las preguntas sobre esta información: "Siempre que la he llamado me ha devuelto la llamada y esta vez no lo ha hecho. Eso dice mucho", consideró el periodista, que señaló también que "este rumor viene del entorno de Santiago Pedraz y que él está comentando a su círculo que han roto".

Una información que apoyó su compañera Beatriz Cortázar que aseguró que parte del entorno cercano confirma la ruptura: "Me puse en contacto con una persona cercana a Pedraz para saber su opinión de la boda, y cual es mi sorpresa que efectivamente me dice -a través de otro periodista- que le habían dicho que habían roto".

Y otro detalle que llama especialmente la atención: "Ella no ha colgado en Instagram la exclusiva", apuntó Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, señalando otra posible pista que apunta a la ruptura. Lo habitual es que cuando un famoso es protagonista voluntario de una noticia y ha cobrado por ello, ayude con su difusión a través de las redes sociales.

"No es la mujer que yo creía"

Este viernes el programa ha continuado indagando en esta sorprendente noticia y nuevos informantes corroboran la noticia de la separación: "Hay una tercera fuente que pertenece al entorno de él, que aseguran que sí, que hay ruptura", confirmó la presentadora del espacio, reafirmando así los datos aportados el día anterior. El círculo cercano al juez asegura que ha sido el propio protagonista el que ha confirmado la noticia: "No es la mujer que yo creía", habría dicho el juez según la fuente a la que ha tenido acceso el programa. "Ya lo ha comunicado a su entorno más cercano".

Sobre la publicación de la exclusiva este miércoles en la revista Hola, Esther Doña no habría comunicado la ruptura a los responsables de la publicación "para preservar la noticia": "El juez acordó con ella que la exclusiva no saldría. Se la ha jugado", ha contado Yésica Sánchez. Una sorprendente información a la que Cortázar añade otra teoría: "Esto se había realizado antes, al principios de verano o a mediados de Julio y había que sacarlo. Paralizar la publicación de una revista no es fácil (…) o también puede ser que se confiase en que podría haber una reconciliación. Solo ellos lo saben".

Beatriz Cortázar también ha recordado lo apresurada que fue la boda de Esther Doña con el marqués de Griñón: "Cuando se casó con Carlos Falcó fue en un fin de semana, rapidísimo. Aquí estamos ya poniendo 12 meses, vete a saber donde estamos". Esther Doña por su parte, prefiere guardar silencio sobre estos rumores y sigue sin contestar a los mensajes de la comunicadora: "Ella no ha hecho comentarios a nadie, estoy esperando que me conteste. La revista Hola de momento no se ha pronunciado. Ya son tres fuentes las que nos lo han confirmado pero quién sabe, igual de aquí a unos días hay reconciliación (…) Ellos no se pronuncian, estas son informaciones que nos llegan del círculo de él y que no dejan lugar a dudas. Otra cosa es que en este impasse, durante estos días, decidan volver".

Por el momento, la viuda de Carlos Falcó mantiene la foto de Whatsapp junto a Santiago Pedraz, algo muy significativo para los colaboradores de la tertulia. Como significativa es también la desaparición de la noticia en la web de la revista Hola, que este miércoles ofrecía la exclusiva del anuncio del compromiso. La publicación ha evitado dar explicaciones al respecto, pero todo parece indicar que podrían comunicar la noticia adelantada por esRadio de un momento a otro.