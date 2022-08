Tamara Falcó desmiente los nuevos rumores sobre Íñigo Onieva: "No ha habido cuernos"

Tamara Falcó tiene muy claro que no va a hacer ningún caso a los últimos comentarios

que se han dicho a cerca de unas fotos en las que se ve a su novio Íñigo Onieva junto a

su exnovia en un barco, en el programa de Ya es verano de Telecinco. Esta mañana me he puesto en contacto con la hija de Isabel Preysler, con la que tengo muy buena relación, y me ha aclarado lo sucedido. "Es cierto que estaban en el barco y se puede ver perfectamente, coincidieron fondeando varias embarcaciones, y Lucía estuvo un rato, no estaban solos, en popa había más amigos, pero la foto se ha recortado".

Tal y como hemos adelantado este lunes en exclusiva en la crónica rosa de Es la mañana de Federico (esRadio), la expareja tiene muy buena relación y Tamara no se cree nada de las imágenes emitidas en el programa de Telecinco.

"Íñigo y Lucía se llevan muy bien, fueron novios cuando tenían 18 años, y entre ellos ha quedado una buena amistad, no hay problema alguno, estamos en Sotogrande pasando unos días. No ha habido cuernos. El problema es que hay ojos que siempre ven las cosas de forma no natural. No voy a hacer caso de este tipo de informaciones. Confío plenamente en Iñigo y estamos muy felices". Con esa contundencia y tranquilidad me lo aclaró.

Carlos Pérez Gimeno