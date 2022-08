Macarena Olona reaparece en buena forma y dispuesta a hacer el camino de Santiago

Un mes después de anunciar su retirada de la política, Macarena Olona ha compartido una fotografía en la que aparece sonriente y con buen aspecto, dispuesta a iniciar el camino de Santiago. Tras disfrutar de unos días de descanso en Panamá, la exportavoz de Vox en el Congreso agradeció los mensajes, palabras de aliento y abrazos recibidos por los problemas de salud que la obligaron a retirarse de la vida pública. "Habéis marcado mi camino desde entonces. Me habéis acompañado. He sentido que no caminaba sola y que vosotros me llevabais de la mano", escribió en sus redes sociales.

"Iniciamos en la vida caminos que no sabemos dónde van a llevarnos. Este ha sido uno de ellos. Pensé que viajaba a Panamá por mi padre, para despedirle después de haber fallecido. No sabía todo lo que me estaba esperando a mi (...) Es mi querido Ricardo Gago Salinero, gallego afincado en Panamá y Embajador allí del Camino de Santiago, una de esas personas que, sin previo aviso, marcan tu vida. Con Ricardo me postré a los pies del Santo Apóstol Santiago, patrón de España, que ha guiado mis siguientes pasos", relató.

Así, Olona ha emprendido este lunes el recorrido que la llevará desde Sarria (Lugo) hasta la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. "Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado. Recorreré el Camino de Santiago desde Sarria, del 29 de agosto al 2 de septiembre. A todos los que queráis recorrerlo, será un placer que lo hagamos juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica", anunció generosa en Instagram.

De hecho, hace una semana compartió el lugar exacto desde donde ha partido este lunes para quien se quisiera animar: "Primer punto de encuentro: lunes 29 de agosto, La Posada de La Casona, Rua Porvir, número 50, de Sarria. Partimos caminando a las 7.30 horas. Cada día iré compartiendo los detalles del punto de encuentro del día siguiente", dijo para todos aquellos que se quieran unir a su grupo o simplemente deseen seguir sus pasos a través de las redes sociales.

Podemos con todo. Fuerza y honor. pic.twitter.com/wBUvQP9Hu4 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 28, 2022

El domingo, Macarena publicó una foto desde la estación de tren ataviada con una llamativa camiseta con el dibujo de Piolín, con la que vuelve a defender a los agentes que fueron enviados a Cataluña para frenar el golpe de Estado independentista de octubre de 2017 y a los que Pedro Sánchez llamó "piolines". El dibujo se ha convertido en uno de los preferidos de la expolítica, ya que en su despedida del Congreso de los Diputados en mayo de este año también se decantó por una prenda parecida.