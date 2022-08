Anabel Pantoja consigue que Omar Sánchez rompa su relación: "Le contó el gran secreto de Raquel"

El nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso, acaba de comenzar sus grabaciones. Los 16 concursantes ya han comenzado su andadura en la granja donde tendrán que convivir durante las próximas semanas y cuyas andanzas podremos ver a partir el mes de septiembre. Entre los granjeros se encuentra Omar Sánchez, que se postula como una de las grandes apuestas de la temporada debido al culebrón que ha protagonizado durante el verano con su todavía mujer Anabel Pantoja: mientras que ella ya rehace su vida con Yulen Pereira, el surfero ha intentado comenzar algo con la exgran hermana Raquel Lozano.

Una nueva ilusión para el canario que según desvelaron ayer en el programa Sálvame, habría durado poco ya que durante los últimos días habido un distanciamiento entre ellos. Finalmente el propio Omar confirmó lo que ya era un secreto a voces: lo suyo con Raquel está en un punto muerto ya que quiere disfrutar al máximo de su experiencia en el reality. "Entro sin compromiso, a Raquel la quiero un montón, se ha portado conmigo de diez. No tengo ninguna queja de ella, pero ahora mismo tenemos un paréntesis, porque yo entro a trabajar y no se sabe qué va a pasar y no sé lo que va a pasar fuera. Entonces, ya a la vuelta se verá qué es lo que pasa. Nada más, pero entro a disfrutar, a darlo todo, a conocer a la gente, trabajar, reírme y disfrutar, que es lo más importante", dijo el canario al ser preguntado sobre el tema.

Omar quiere comenzar el concurso "libre y sin cargas" pero sigue teniendo cariño a Raquel y guarda muy buen recuerdo del verano que han pasado juntos. Por el momento, se desconoce el rumbo que tomará su relación en un futuro, pero no hay duda de que su romance ha sido uno de los más comentados del verano así como el de Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Además, en las últimas horas otras voces apuntan a que la ruptura de Omar y Raquel se produjo después de una llamada de Anabel Pantoja. "Ella le ha llamado en los últimos días para informarle sobre la forma que tenía antes Raquel de ganarse la vida, seguir un poco ligada a la vida de los famosos y demás. Le contó su gran secreto", dijo al espacio de Telecinco una persona del entorno de Omar. "Mi amigo se enfadó bastante, hasta el punto de haberlo dejado con Raquel y se ha enfadado con Anabel por haber estado buscando esa información con Anabel. Al final no se van a ver antes de entrar en Pesadilla en El Paraíso", explicó esta persona.

Al parecer, la exgran hermana se habría dedicado durante años a filtrar información de famosos a paparazzis para salir en televisión: "Incluso el viaje que ha tenido con Omar y todo sobre su nueva relación parece ser que lo ha estado filtrando". Al descubrir este secreto, el canario habría tomado la decisión de distanciarse y centrarse en su nuevo proyecto. A pesar de este abrupto final, Raquel ha utilizado las redes sociales para desear "toda la suerte del mundo" al surfero en su aventura televisiva.