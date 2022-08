La nueva mentira de Avilés: filtra una fotografía falsa de Isabel Pantoja en la playa

El pasado fin de semana el programa Socialité emitió "en exclusiva" una sorprendente imagen en la que supuestamente aparecía Isabel Pantoja disfrutando de un día de playa junto a unos amigos. Una inesperada imagen de la tonadillera si tenemos en cuenta que lleva recluida en Cantora desde el fallecimiento de su madre en septiembre del año pasado. En las imágenes cedidas por José Antonio Avilés al programa presentado por María Patiño, se veía a una mujer con rasgos muy parecidos a los de Pantoja, gafas de sol y pelo recogido en un chiringuito del municipio de Conil.

Este lunes el periodista José Antonio León descubrió que las fotografías son falsas y que la mujer que aparece en las mismas es una conocida suya: "Se ha quedado muy sorprendida al verse en un medio público. Ella no es conocida". Al enterarse en directo, Avilés conectó con el programa e insistió en que las imágenes eran reales y que no había "engdañado a nadie".

María Patiño dio la cara por su programa y estalló contra el colaborador llamándolo "sinvergüenza" y acusándolo de crear pruebas falsas para seguir en televisión: "Yo ya llevo dudando de él desde hace mucho tiempo. Sé como trabaja este señor desde hace tiempo y por desvelar cómo trabaja he tenido problemas con gente de esta profesión", aseguró, poniendo en duda la profesionalidad de su compañero. "Hay un equipo enorme que trabajan con medios que no tienen otros programas y les cuesta la misma vida para rellenar un programa de hora y media para que venga un señor como él a reírse de los demás. Les pido disculpas".

Según la presentadora, el equipo de Socialité pidió a Avilés "todo tipo de garantías" de que las fotografías eran reales: "No es por mi, no tengo tanto ego. Sé cómo curran ahí. Me duele porque sé que no se la han colado, sé lo que ha mostrado, ha creado las pruebas". Por su parte, José Antonio León narró cómo se dio cuenta del engaño: "La primera que se da cuenta es mi mujer, Rocío, que ve que Isabel no tiene el brazo tan amplio y no está tan morena", aseguró, confesando más tarde que la supuesta Isabel Pantoja es cuñada de una amiga suya con quién habló personalmente al ver las fotografías.

Pese a los intentos de Avilés por justificar la situación, los colaboradores del programa recordaron otras ocasiones en las que ha inventado pruebas para tener repercusión mediática: "No es la primera vez que falsificas un DNI, unos audios y unos documentos". "Si yo compro unas fotos es porque creo que esa es Isabel Pantoja", respondió Avilés quien terminó reconociendo que se la han "colado" aunque negándose a pedir disculpas al programa de Telecinco.